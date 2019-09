Mario Kart Tour: il celebre running game Nintendo arriva gratis su Android e iOS

Dopo Super Mario Run, la nipponica Nintendo, che in questi giorni festeggia i 130 anni della sua storia, ha annunciato un nuovo running game in modalità endless, in veste di Mario Kart Tour, disponibile gratuitamente al download dalle ore 1.00 del 25 Settembre, sia per piattaforma Android che su iOS.

Mario Kart Tour, mutuato dall’analoga saga per consolle il cui esordio è datato 1992, prevede che, interpretando uno dei personaggi storici dell’universo mariesco, si percorrano delle piste di kart tratte dalla serie vista su consolle domestiche (es. Rainbow Road, Dino Dino Jungle, Choco Island 2) o dai dai capitoli per 3DS o DS (i tracciati affrontati da Toad e Mario, o il Luigi’s Mansion), oltre a nuove piste ispirate a famose città (Parigi, Tokyo, New York, che andranno a impattare anche sul look dei personaggi). Ogni due settimane, poi, verranno aggiunti nuovi percorsi.

Questi ultimi andranno affrontati per primeggiare sui rivali, usando armi contro di essi (gusci per ostacolarli, banane per farli scivolare), o beneficiando di power-up (come il deltaplano per saltare ampie porzioni di pista), potendo usare le une o gli altri senza preoccuparsi delle unità a propria disposizione, se in modalità (limitata) “Frenesia“.

Sempre in ottica gameplay, non mancheranno delle sfide (Sistema i Goomba o VS Mega Bowser) in cui andranno affrontati i nemici storici dell’universo di Super Mario, potendo meritare dei badge con cui effigiare il nickname personale.

Il gioco, come molti per smartphone, è “free to start“, ma comprende delle micro-transazioni, non del tutto necessarie per personalizzare la propria esperienza di gioco: vincendo le gare, progredendo nel videogame, usando delle slot machine, sarà possibile ottenere nuovi boost, sbloccare nuovi personaggi o veicoli, o collezionare monete (es. stelle o gemme) di vario livello (a ognuno dei quali corrisponderanno particolari benefit acquisibili).

Il controllo del personaggio in corsa, all’interno di Mario Kart Tour, impostato secondo una visuale verticale di modo che il game sia effettuabile anche con una sola mano, stante l’accelerazione automatica, richiede quasi solo che si svolti lateralmente per derapare, potendo – in tal senso – far ricorso a pratichi tocchi sul display, o all’oscillazione dello smartphone (via giroscopio).