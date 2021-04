Life Is Strange: True Colors uscirà il 10 settembre 2021

La serie di “Life Is Strange” nasce nel 2015, con l’uscita del primo capitolo sulle console di Sony, Microsoft e Windows, mentre qualche anno dopo è sbarcato anche su iOS e Android. Il gioco, suddiviso in cinque atti usciti quasi tutti a cadenza bimestrale, ha ottenuto un incredibile successo di critica con un punteggio su Metacritic di 85/100 per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Il successo del primo capitolo ha dapprima fatto sviluppare un prequel incentrato sulle storie di Max e Chloe intitolato “Life Is Strange: Before the Storm”, poi uno spin-off chiamato “Le fantastiche avventure di Captain Spirit” che si ricollega al quarto capitolo “Life Is Strange 2”. Sulla storia di Max è stato creato anche una storia a fumetti, distribuito in Italia dalla Panini Comics.

L’annuncio di “Life Is Strange: True Colors”

Nelle scorse settimane Square Enix ha annunciato, dopo alcuni rumor, l’uscita del nuovo capitolo dedicato al mondo di “Life Is Strange”. Alle redini del progetto ritorna nuovamente la Deck Nine Games che ha sostituito la Dontnod Entertainment dopo le critiche non molto positive ricevute dall’ultimo gioco con protagonisti i fratelli Sean e Daniel Diaz.

Questo nuovo gioco ha come protagonista una ragazza di origine asiatica di nome Alex, che deve indagare sulla morte del fratello Gabe con cui era andata a vivere dopo anni di lontananza e con il prosieguo scoprirà alcuni segreti sulla città di Haven Springs e della gente del posto. Come mostrato anche dal trailer, le sue ricerche vengono facilitate dal suo potere di percepire le emozioni altrui. Infine viene sottolineata la bisessualità di Alex, quindi può intraprendere una relazione nel gioco sia con un ragazzo che con Steph, ragazza conosciuta in Before the Storm.

Il gioco è stato momentaneamente annunciato per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Serie X/S, Microsoft Windows e Google Stadia. L’ESRB (Entertainment Software Rating Board) in questi giorni ha però registrato il capitolo per Nintendo Switch, anche se per ora non ci sono conferme da Square Enix. A differenza dei giochi precedenti della serie che hanno avuto un rilascio a episodi, questo capitolo verrà rilasciato in cinque capitoli disponibili sin da subito senza quindi dover aspettare gli aggiornamenti.