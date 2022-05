League of Legends: che fine fanno i giocatori del Red Bull Solo Q?

Ascolta questo articolo

Facciamo un tuffo nel passato di giusto qualche mese, e torniamo al 2021 alle prime fasi del torneo finale del Red Bull Solo Q Italia. 8 ragazzi si stanno per scontrare e solo uno di loro, il vincitore della finalissima, rappresenterà l’Italia alla competizione definitiva del Red Bull Solo Q internazionale. Gli eSport player in questione sono: Counter, Crocomux, Dream Maker, FreemanGordon, Pese, Sandalo, Sloyr, Spasio6.

La finale sarà uno scontro tra Adc, la Samira di Counter contro la Tristana di Sandalo. Sarà proprio quest’ultimo ad uscirne vincitore.

Oggi Sandalo è l’AD Carry degli Esport Empire con i quali lo scorso split è arrivato 5° ai PG Nationals (la Serie A italiana se vogliamo fare un paragone calcistico). Nella Solo Q, al momento della redazione dell’articolo, è il 15° giocatore italiano più forte del momento, 3° ADC migliore della nazione.

Counter è decisamente più noto grazie anche al suo canale Twitch (tra i più importanti per quanto riguarda League Of Legends in Italia) è Adc e capitano dei Samsung Morning Stars arrivati ultimi allo scorso PG Nats con uno sfortunatissimo 0-18. Proprio ieri (30 Maggio) c’è stato lo show-match contro i Dsyre (team italiano che milita nei proving grounds, paragonabili alla Serie B del calcio professionistico) che ha visto questi ultimi prevalere per ben due volte interrompendo la serie di vittorie degli SMS ottenuta durante le Scrim. Counter ad oggi, secondo la Solo Q, è il 26° giocatore italiano più forte e il 6° miglior adc del paese.

Crocomux, qualcuno se lo ricorderà ai tempi in cui streammava su Twitch, ha fatto qualche collaborazione anche col noto streamer italiano, Paolo Cannone, e anche per la partecipazione al vecchio progetto dei Moba Rog, ad oggi non più attivi. Il Midlaner, tuttavia, risulta ancora attivo e la sua ultima esperienza risale con il team sloveno Diamant Esports con cui ha concluso il suo contratto in questo Marzo 2022. Croco è il 17° (sempre per il momento, la classifica tende a variare nel giro di un paio d’ore in genere, a volte anche meno) giocatore italiano più forte attivo e il 4° miglior midlaner della nazione.

Sloyr, menzionato brevemente nell’ultimo articolo, ove erano state elencate informazioni sbagliate, purtroppo risulta ritirato dalla scena competitiva e non più membro degli Apocalypse Esport.

Pese è passato come primo nel secondo qualifier del Red Bull Solo Q 2022. Attualmente è il Toplaner per gli AfN Yellow e ha diverse esperienze tra cui Moba Rog e un’esperienza come sostituto toplaner negli Esport Empire tra Gennaio e Marzo 2022. Al momento è l’8° toplaner della Nazione e in 46° posizione nella classifica dei migliori giocatori italiani in solo Q.

Dream Maker è passato come 1° al primo Qualifier del Red Bull Solo Q 2022 e come Pese è alla sua seconda esperienza nel torneo. Risulta essere in questo momento il 34° giocatore italiano e 8° MidLaner nazionale.

Per quanto riguarda Spasio6, va fatto passare il concetto che il Red Bull Solo Q è un evento che aiuta a mettersi in mostra e a sfidare gente da cui è possibile apprendere qualche trucchetto. Quindi, oltre che per i punti del Circuito Tormenta, ci sono tanti altri motivi per cui tutti dovrebbero darsi una possibilità. Ovviamente, essere forti in 1 v 1 ed essere tra i migliori in Solo Q non significa in automatico essere forti anche nel competitive: Jiizuke (per esempio), che è il giocatore italiano più famoso nel mondo, è solo il 5° midlaner italiano in soloQ.

Chi, infine, fosse interessato/a ad iscriversi, potrà trovare qualche info in più sulla competizione e sul come potervisi iscrivere in un precedente contenuto.