League of Legends Red Bull Solo Q 2022: Via alle 2° Qualificazioni

Il Red Bull SoloQ 2022 è un torneo dove i giocatori amatoriali (quindi che non sono nel circuito professionistico) si sfidano al meglio dei 3 incontri in 1 contro 1. Per vincere il “duello” basterà: ottenere il “Primo Sangue”, uccidere 100 minions, distruggere la prima torre.

Una volta finito un incontro bisognerà fare uno screenshot del risultato finale come prova della propria vittoria. A fine torneo di qualificazione il 1° e il 2° passeranno alla fase successiva, cioé alla Finale Nazionale. Il vincitore della finale Nazionale sarà il rappresentate italiano all’EUW Regional Play off contro il vincitore dai qualifier di Austria, Belgio, Francia, Olanda, Spagna e Regno Unito.

A breve si chiuderanno le iscrizioni per il secondo torneo di qualificazione (2° Qualifier) quindi, se siete intenzionati a partecipare e a mettervi alla prova o dimostrare ai vostri amici quanto valete, avrete tempo fino alle 17:30 del 27 Maggio.

Mentre per il terzo torneo di qualificazione avrete tempo fino alle 17:30 del 10 Giugno e per il 4° Qualifier (ed ultimo) si chiuderanno le iscrizioni il 24 Giugno allo stesso orario degli altri due già citati. Nel caso ci si sentisse pronti, è possibile iscriversi ai qualifier direttamente dal sito della Red Bull: redbull.com/it-it/events/solo-q-online-qualifier

Da notare che il torneo dura in media 2 giorni e come si può ben intuire dalle date si svolge il Venerdì e il Sabato e saranno eseguiti OFF-STREAM. 1° Qualifier: Risultati e vincitori.

Il 1° qualifier si è svolto tra il 13 e il 14 Maggio quando si sono sfidati i 114 partecipanti sui quali sono svettati DreamMaker05 e Suru (I nomi non corrispondono al “nome evocatore” in quanto questi sono i nomi scelti per il torneo) rispettivamente finiti alla 1° e alla 2° posizione.

Al momento sappiamo veramente poco sui primi 2 finalisti, giusto qualche info sull’elo e il ruolo preferito che speriamo di approfondire prossimamente, con (magari) anche qualche intervista ai partecipanti.