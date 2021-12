In Halo Infinite è presente una citazione ad Aldo, Giovanni e Giacomo

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Una frase fantastica, detta in un contesto incredibile che ti fa solamente amare chi ha deciso di includere Aldo, Giovanni e Giacomo in Halo Infinite. Per me si tratta davvero di un bellissimo omaggio al trio più amato, o quantomeno conosciuto (i numeri parlano per loro), nel nostro paese.