Grand Theft Auto VI è realtà. Arriva la conferma di Rockstar: "Lo sviluppo è ben avviato"

Grand Theft Auto ha fatto la storia di tre generazioni di console, siccome ha esordito dapprima su PlayStation 3 e Xbox 360, per poi portare dei porting su PS4, Xbox One e Microsoft Windows. Nei prossimi mesi però, precisamente il marzo 2022, il videogioco uscirà anche per PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S.

Nell’ultimo aggiornamento della community di Rockstar Games si legge che: “Grand Theft Auto V e GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X|S presentano nuove modalità grafiche con risoluzione fino a 4K, fino a 60 fotogrammi al secondo, miglioramenti delle texture, opzioni HDR e ray-tracing, oltre a offrire i progressi tecnici dell’ultima generazione di console con tempi di caricamento più rapidi, audio 3D coinvolgente, funzionalità specifiche della piattaforma come il feedback tattile avanzato e molto altro”.

Per chi possiede il capitolo già sulla vecchia generazione, si può trasferire sia il loro progressi della storia offline che i loro attuali personaggi di GTA Online, su PlayStation 5 e Xbox Series s X e S in maniera del tutto gratuita. Inoltre, Rockstar ricorda che ci sarà una nuova versione standalone di GTA Online standalone, disponibile gratuitamente per i primi tre mesi per i giocatori di PS5.

Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto

La notizia del giorno però è lo sviluppo del sesto capitolo di GTA VI. Dopo svariati mesi dedicate alle indiscrezioni, Rockstar ha deciso di confermare i lavori: “Con la longevità senza precedenti di GTA V, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto informazioni su una new entry nella serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare significativamente oltre ciò che abbiamo consegnato in precedenza e – continua la nota – siamo lieti di confermare che lo sviluppo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato. Non vediamo l’ora di condividere altro non appena saremo pronti, quindi resta sintonizzato sul Newswire di Rockstar per i dettagli ufficiali”.

Purtroppo, Rockstar non svela ulteriori dettagli sul nuovo capitolo di GTA, ma con un comunicato del genere i fan si aspettano ulteriori notizie già dai prossimi mesi. La stessa data di uscita resta un mistero, ma secondo alcune indiscrezioni la nuova fatica della Rockstar Games dovrebbe essere messa in commercio entro il 2023.

Secondo un articolo di ottobre 2021 di Rolling Stone, il rapper Snoop Dogg in una intervista ha dichiarato che la colonna sonora dovrebbe essere curata dal suo amico Dr. Dre, artista che ha iniziato a conquistare la notorietà con gli N.W.A, tra i primi gruppi a lanciare il gangsta rap.