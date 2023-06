GPD presenta la gamma di console portatili Win 4 del 2023

Le console portatili per PC sono sempre più popolari tra i giocatori che vogliono godersi i loro titoli preferiti ovunque e in qualsiasi momento. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, una delle più interessanti è la serie Win di GPD, una società cinese specializzata in dispositivi compatti e potenti.

GPD ha recentemente annunciato la sua nuova gamma di console portatili Win 4 per il 2023, che promette di offrire prestazioni da gaming di alto livello in un formato tascabile. Le Win 4 sono dotate di APU AMD Ryzen 7840U e 7640U, basate sull’architettura Zen 3+ e con grafica integrata Radeon 680M. Questi processori sono in grado di gestire giochi impegnativi a 1080p con impostazioni elevate, come dimostrato da varie recensioni.

Le Win 4 hanno un design ispirato alla PlayStation Vita e alla Nintendo Switch, con due joystick analogici, un D-pad, quattro pulsanti frontali, quattro grilletti posteriori e un touchscreen capacitivo da 6 pollici con risoluzione Full HD. La console nasconde anche una tastiera scorrevole che permette di usare il dispositivo come un vero e proprio PC Windows 10. Le Win 4 sono disponibili in due configurazioni: la versione base con Ryzen 7640U, 16 GB di RAM LPDDR5-6400 e SSD da 1 TB, e la versione avanzata con Ryzen 7840U, 32 GB di RAM LPDDR5-6400 e SSD da 2 TB.

Entrambe le versioni hanno una batteria da 46 Wh che garantisce diverse ore di autonomia a seconda del gioco e delle impostazioni. Le Win 4 sono attualmente in fase di crowdfunding su Indiegogo, dove hanno già raccolto oltre un milione di dollari. Il prezzo di partenza è di 799 dollari (circa 731 euro) per la versione base e di 899 dollari (circa 823 euro) per la versione avanzata, con consegna prevista per gennaio 2023. Si tratta di un prezzo competitivo se confrontato con altre console portatili per PC come lo Steam Deck o il OneXPlayer 2.

Le Win 4 rappresentano una proposta allettante per chi cerca una console portatile per PC capace di offrire prestazioni elevate in un formato compatto e confortevole. Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare, come il rumore della ventola, la qualità dei materiali e il supporto post-vendita. Inoltre, bisogna tenere conto che si tratta di un prodotto ancora in fase di sviluppo e che potrebbe subire modifiche o ritardi prima del lancio ufficiale. Per questi motivi, consigliamo ai potenziali acquirenti di informarsi bene prima di effettuare il preordine.