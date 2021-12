Facebook: videogame Pac-Man Community e novità per Messenger Kids

Spesso impegnata in rilasci funzionali che migliorano l’esperienza utente o la privacy dei propri users, Facebook non ha dimenticato il lato giocoso delle interazioni, tanto da dedicare a quest’aspetto una simpatica novità in merito alla piattaforma anti Twitch, Facebook Gaming, un’iniziativa a tema Pac-Man, e da riservare un pool di implementazioni anche a Messenger Kids, lo spin-off per la messaggistica riservato ai minori di 13 anni (introdotto nel 2017, senza pubblicità, acquisti in-app, con registrazione via nome e cognome e parental control).

Partendo dalla novità targata Bandai Namco Entertainment (che di recente ha collaborato anche con OnePlus), in tandem col developer Genvid, il servizio Facebook Gaming ha annunciato il mini-gioco, eseguibile su Facebook via browser (facebook.com/gaming/play/pacmancommunity) e da app, “Pac-Man Community”. Quest’ultimo, accompagnato dalla sigla originale del gioco, con temi jazz diffusi durante il gameplay, può essere giocato in solitaria, nella modalità arcade che porta a dover muovere Pac-Man lungo un labirinto, secondo quattro direzioni, in modo da raccogliere quante più palline possibili, evitando i fantasmini che gli mangerebbero l’unica vita che ha a disposizione.

È anche possibile, alla sezione Create, avvalendosi del Maze Creator, realizzare dei propri labirinti e proprie sfide, da sottoporre poi al divertimento della community, che potrà votare con like e dislike ogni labirinto, di cui sarà sempre riportato il nome del creatore e la posizione dello stage nella classifica mondiale.

Non manca una modalità multigiocatore cooperativa in cui si gioca con 4 persone, che dovranno aiutarsi nel completare il labirinto anche se i punteggi complessivi calcolati individualmente manterranno alta la competizione anche in questo caso: maggiore innovazione si avrà con la funzione “Play with Streamer” in cui lo streamer potrà invitare qualcuno a guardare il gioco o a interagire: in questo caso, un po’ come avviene in Stadia con la modalità “Crowd Play”, nella Watch Mode i labirinti verranno resi (via Unreal Engine) in schemi isomorfici 3D con gli spettatori che potranno partecipare aiutando il giocatore a sconfiggere i fantasmini Blinky, Pinky, Inky, Clyde o a vincere ultimando il labirinto.

A partire da questa settimana, prima su iOS e in seguito su Android, su Messenger Kids arrivano diverse novità che, a parte l’utile modalità scura, risultano essere a tema ludico. Nello specifico, sarà possibile avviare in chat (attraverso il controller arancione nell’angolo basso di destra) dei giochi a due e, nell’inviare dei messaggi vocali, vi si potranno applicare diversi effetti sonori, tra cui robot, gorilla, fantasmi, conchiglie e topi.