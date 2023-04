Facebook porta i videogame durante le videochiamate su Messenger

Circa 6 mesi fa, e precisamente il 28 Ottobre del 2022, dopo averlo prospettato nell’Agosto dello stesso anno, Facebook ha chiuso l’app autonoma Facebook Gaming, che costituiva un guanto di sfida a Twitch, e che permetteva, oltre che di videogiocare a dei piccoli titoli, di trasmettere in streaming le proprie partite. L’esperienza di quell’iniziativa è sopravvissuta sotto forma di un tab dedicato nel social e, ora, sbarca di nuovo in un’app, ma già rodata come Messenger, per accrescere le occasioni di divertimento, e incrementare ovviamente il tempo trascorso in-app.

Ordunque, la novità comunicata ufficialmente dal social di Menlo Park per il suo Messenger prevede che si possa giocare nell’app mentre è in corso una videochiamata, proprio con la controparte con cui si sta comunicando.

I giochi in questione per ora non sono molti, assommando ad appena 14. Tra essi si scorgono “vecchie glorie”, come Mini Golf FRVR realizzato da FRVR e Words With Friends della celebre Zynga (negli annali del gaming soprattutto per FarmVille e altri gestionali fotocopia), e più recenti uscite, come Exploding Kittens del developer Coatsink e Card Wars forgiato dagli indiani (Bangalore) di Bombay Play. Secondo la piattaforma, entro fine anno arriveranno altri titoli.

La buona notizia è che, sin da ora, per giocare ai titoli in questione non occorrono particolari configurazioni né installazioni di programmi aggiuntivi: i giochi, provabili sia sul web che lato mobile su Android e iOS, sfruttano infatti l’esperienza utente di Messenger e mettono a disposizione “classifiche chiaramente delimitate“. Dando una scorsa ai titoli, ognuno di essi ha un proprio numero massimo di utenti con i quali si può giocare, anche se la maggior parte è accomunata dal potersi giocare almeno con due persone.

Per giocare ai videogame di Facebook su Messenger occorre prima avviare una chiamata. Poi, è necessario toccare al centro il pulsante “Gioca”. Quivi giunti, dalla libreria che verrà proposta basta scegliere un titolo e giocare, come accennato, col proprio o con i propri interlocutori, siano essi amici, colleghi, o parenti presenti nella propria lista contatti in comune con Facebook.