Ecco le novità per il gaming emerse al Developer Direct di Xbox e Bethesda

Nelle scorse ore, si è tenuto uno degli eventi dedicati al gaming più importante degli ultimi mesi, ovvero lo showcase Developer Direct che ha permesso agli organizzatori Xbox Game Studios e Bethesda Softworks di presentare le ultime novità in arrivo su PC, Game Pass (es. GoldenEye 007 il 27 Gennaio su console e cloud, o Darkest Dungeon, in arrivo il 2 Febbraio anche su PC) e Xbox S/X.

Partendo dalla novità a sorpresa, del tutto inattesa, vi è stato l’esordio del gioco Hi-Fi Rush. Si tratta di un gioco a player singolo, di tipo rythm-game action, con grafica da cartone animato che, nel trailer, ha ricordato il personaggio di Johnny Test. Ovviamente, il tema è diverso, e tratta di un adolescente, Chai che, inteso a diventare una rockstar, dovrà affrontare, ovviamente a ritmo di musica, i pericoli e le sfide che vengono dal suo mondo. Il gioco, sviluppato da Tango Gameworks, il game studio noto per alcuni horror game di successo, come Ghostwire: Tokyo e The Evil Within, presenta anche musiche con licenza di gruppi come i The Black Eyes e o Nine Inch Nails.

Il 2 Maggio, su Xbox Series X/S e PC Windows, arriverà il gioco Redfall, realizzato da Arkane Studios e Bethesda Softworks: si tratta di uno sparatutto in prima persona giocabile in single player o multiplayer, con una forte componente narrativa, incentrato sul tema dei vampiri. Ci si muoverà all’interno di una città per scovare i nidi dei succhiasangue e distruggerli, sì da conseguire più potenti equipaggiamenti e nuove ricompense, potendo anche incrementare le proprie abilità tramite un albero delle skill. Nel corso di questa missione, ci saranno zone sicure ove rinfrancarsi.

Il 18 Aprile, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC Windows, arriverà il gioco Minecraft Legends che, ambientato nel mondo di Minecraft, si configura come un action RPG che permetterà ai giocatori di allearsi con gli amici o di sfidarsi l’un l’altro, col “matchmaking anche tra le diverse piattaforme “, come mostrato dal trailer a proposito della modalità PvP. Lo scopo sarà di creare un esercito che conquisti mappe sempre nuove, in quanto generate proceduralmente.

A Giugno, su PC, Mac, Xbox e PlayStation, arriverà il capitolo Necrom di The Elder Scrolls Online, con la nuova classe dell’Arcanista, focalizzato sull’esplorazione delle regioni orientali di Morrowind. Beneficiando del trial gratuito di ESO Plus sarà possibile disporre di tutti i contenuti gratuiti rilasciati sino a ora.

Senza una data precisa, ma entro il 2023, su Xbox Series X|S e PC, arriverà, grazie a Turn 10 Studios (uno degli Xbox Game Studios), il gioco Forza Motorsport. Quest’ultimo, beneficiato dal rendering della luce in ray tracing, metterà in campo oltre 500 auto, 20 scenari (5 inediti), 80 aggiornamenti unici. Lato video sarà supportata la risoluzione 4K a 60 fps mentre in tema di audio vi sarà il supporto al Windows Sonic e al Dolby Atmos.