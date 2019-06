E3 2019: Microsoft presenta il primo teaser della Xbox Scarlett

In vista dell’evento E3 2019, che riunisce gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo, Microsoft è pronta a lanciare le prime informazioni sulla console next-gen, la Xbox Scarlett. Su Twitter, un utente ha notato che nei video pubblicati dalla società in basso a sinistra c’è un codice segreto sempre diverso che messi insieme danno RGB 255, 36, 0, ovvero il colore della console, il rosso scarlatto. Alcuni rumors spiegano che l’azienda potrebbe presentare due versioni della Scarlett, una di esse di fascia alta chiamata Anaconda, e la seconda chiamata LockHart con prestazioni simili a quelle della Xbox One X.

Il teaser è confermato in quanto è stato offerto un Xbox Game Pass da 1 mese all’utente che ha scoperto di cosa si trattasse. Microsoft aveva già utilizzato una “strategia” simile quando aveva presentato la Xbox Scorpio un paio di anni fa.

Xbox Scarlett: il teaser di Microsoft ufficiale e gli sconti di Xbox Store

Microsoft, proprio l’8 giugno verso le ore 20.00, ha ufficializzato il teaser della Xbox Scarlett. L’approccio è stato molto simile a quello utilizzato dalla Sony per la presentazione delle caratteristiche della PlayStation 5. Inoltre, sono stati presentati anche i nuovi Gears 5 e Bleeding Edge: il primo arriverà in autunno di quest’anno.

Per quanto riguarda Microsoft, inoltre, è pronta una versione di Game Pass anche per computer, che consentirà di avere tra i giochi disponibili anche i titoli in esclusiva. La gestione sarà un po’ diversa rispetto a quella della console, ma la società punta a rendere disponibili i giochi anche nel mondo dal gaming con computer, molto vasto e sempre in continua evoluzione.

In occasione dell’E3 2019, inoltre, nell’Xbox Store ci sono gli sconti che saranno validi fino al 17 giugno. In offerta ci sono console, accessori, giochi e tanto altro. Ad esempio, in vendita c’è la Xbox One S a tema Fortnite, che offre una serie di contenuti per il noto videogioco.