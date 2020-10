Cyberpunk 2077 rimandato: ecco la nuova data di uscita

Mancava ormai meno di un mese per l’attesissimo lancio sul mercato del gioco Cyberpunk 2077. Il gioco era ormai sulla bocca di tutti e le previsioni di vendita erano praticamente alle stelle ma, quasi come uno scherzo crudele, ecco l’annuncio inaspettato dei produttori: Cyberpunk 2077 non è pronto ed il suo lancio è stato rimandato.

La notizia inizialmente era stata presa come uno scherzo e molti ci hanno riso su, fin quando non si sono resi conto che a lanciare la notizia è stata proprio la software house CD Projekt RED sul proprio sito ufficiale Twitter e che non c’è proprio niente da ridere.

Il gioco, che era atteso per questo 19 novembre, doveva essere uno dei miglior giochi ad aprire la nuova generazione videoludica: l’ottava, in contemporanea con l’uscita sul mercato delle due nuove console da gioco next gen: l’Xbox serie X/S e la PlayStation 5. La data di uscita del gioco era già stata rimandata altre due volte, ma nessuno si sarebbe aspettato, ad ormai così pochi giorni dal lancio, un ennesimo rinvio.

La nuova data di uscita di Cyberpunk 2077 è stata rinviata al 10 dicembre 2020 ed il motivo principale di questo rinvio sarebbe la difficoltà riscontrata dagli sviluppatori nel rilasciare questo titolo in così tante piattaforme diverse: ben nove. L’intento del team di sviluppo di CD Projekt RED è di riuscire a fare uscire Cyberpunk per tutte le console: current gen e next gen, più PC e Google Stadia.

Gli sviluppatori della casa produttrice polacca CDPR si scusano con i clienti e dichiarano che il gioco Cyberpunk è già pronto e completo, necessitando di più tempo soltanto per correggere i bug ed apportare le ultime modifiche per rendere questo grosso titolo multi-piattaforma.

Gli appassionati, che ormai contavano i giorni che li separavano dall’avere il nuovo gioco, non possono far altro che accettare la notizia ed attendere ancora un po’ prima di poter giocare a Cyberpunk 2077.