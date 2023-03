Clutch Gladiate: ufficiale il controller cablato di HyperX per Xbox e PC

HyperX, brand controllato da HP, da diverso tempo ha nel suo paniere degli accessori per PC e per il gaming: ai prodotti già noti, nelle scorse ore ha aggiunto anche il Clutch Gladiate, un controller per console adatto a lunghe sessioni di gioco.

HyperX Clutch Gladiate è nato su licenza Xbox e, infatti, è compatibile non solo con i PC, ma anche con le console Xbox One e Xbox X/S: rispetto al gamepad ufficiale, questo prodotto è però cablato, attraverso un cavo USB Type-C / USB Type-A di 2,95 m, di tipo soft touch, che può essere rimosso e sostituito quando o qualora sia danneggiato. Le proporzioni dimensionali (155 x 110,56 x 64,68 mm) sono le stesse del controller ufficiale delle Xbox e questo agevola la memoria muscolare.

Realizzato in buona plastica, HyperX Clutch Gladiate è leggero (280 grammi) e consente una presa sicura attraverso le impugnature testurizzate: sono presenti dei blocchi per i grilletti, che riducono la corsa, da lunga a corta e viceversa, in modo da ottemperare alle esigenze degli sparatutto in prima e terza persona. Sul retro vi sono due tasti programmabili, ad esempio per scorrere le armi nel gioco Resident Evil 4 Remake, attraverso un tasto dedicato.

Ciò consente di fare a meno di un software aggiuntivo deputato allo scopo, col beneficio ulteriore che quanto programmato rimane in memoria anche in caso di pausa tra due utilizzi.

In tema di uscite, c’è la porta USB Type-C per la connessione del cavo di cui sopra, mentre in tema di uscite vi è un jack audio da 3.5 mm per il collegamento delle cuffie o degli auricolari cablati, che portano il beneficio di zero lag nel veicolare i suoni dei giochi, da cui spesso dipendono gli esiti di una partita. Al momento, il controller HyperX Clutch Gladiate può già essere comprato: la sua vendita è però ancorata attualmente al mercato degli USA, col prodotto che può essere acquistato sullo store ufficiale del brand, ove è prezzato con un listino piuttosto esiguo, di 34,99 dollari pari, cambio alla mano, a circa 32 euro nostrani.