Bluestacks X: ufficiale anche in Italia il nuovo servizio di cloud gaming (ibrido)

Ormai da qualche tempo, il cloud gaming non è più una novità, basti pensare a Google Stadia, Amazon Luna, Apple Arcade e a molti altri. Da oggi, il novero di questo segmento in continua ascesa (complice anche la miglior qualità delle connessioni), può contare, anche in Italia, su un nuovo protagonista, rappresentato da Bluestacks X.

La nota società californiana Bluestacks, che da circa un decennio porta sui computer le applicazioni di Android mediante un apposito client scaricato circa 1 miliardo di volte, in passato ha seguito l’approccio di un emulatore che usava le risorse del computer ospitante per consentire l’uso anche su hardware da computer delle amate applicazioni del robottino verde. Onde espandere la propria base utente, ora tale progetto è stato esteso anche a coloro che non dispongono di un hardware necessariamente potente.

Il tutto avviene grazie al summenzionato servizio Bluestacks X che, in versione beta, permette di sfruttare una combinazione tra le risorse cloud based di Now.egg e quelle locali del giocatore, in modo ad esempio, di poter ridurre l’inevitabile latenza che si verifica quando si eseguono applicazioni cloud based. Per usare la nuova piattaforma, è possibile adoperare un comune browser su computer (Win10 e 11), notebook, sistema macOS, device mobili (Android, iOS), Chromebook e Raspberry Pi, senza trascurare alcuni modelli di smart TV. Non mancherà, poi, la possibilità di accedere alla piattaforma anche mediante client app, alcune delle quali native per Windows 10 e Windows 11.

Una volta entrati in Bluestacks X sarà possibile scegliere un gioco (ad oggi per lo più di strategia e giochi di ruolo), tra i 14 ad oggi già presenti dei 200 promessi, con numerose aggiunte settimanali, mandandolo in esecuzione: a quel punto, dopo essersi autenticati su Google Play Giochi, si potrà giocare al titolo scelto senza scaricare alcunché, cosa comunque possibile per alcuni titoli, col gioco che, in quel caso sarà eseguito nel comune Bluestacks App Player che si usa per emulare le app Android.

Da notare, inoltre, come suggerisce il portale AndroidPolice, che “BlueStacks si occupa anche di pre-mappare i tasti su specifici controlli touch sul display virtuale, così puoi attivare i tuoi attacchi senza fare affidamento solo sul tuo mouse“. Infine, nel varo del progetto X, Bluestacks ha compreso anche l’integrazione con Discord, per chattare nel mentre si gioca.