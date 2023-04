Bandai Namco annuncia il tamagotchi dedicato ad Harry Potter

Il brand giapponese leader del gaming Bandai Namco non è del tutto estraneo al riproporre versioni ad hoc del noto videogame / console Tamagochi. In molti ricorderanno che a inizio anno, era Febbraio, venne immessa sul mercato una particolare versione di questo videogioco dedicata al Baby Yoda di Guerre Stellari.

Nelle scorse ore, il noto franchise del Tamagotchi, che nel 2021 ha celebrato i 25 anni di attività con un curioso smartwatch, ha ufficializzato un nuovo videogame, dalla classica forma a ovetto o goccia d’acqua ma dedicato all’universo immaginario di Harry Potter e del suo spin-off “Animali fantastici”. Con tale palmare, gli utenti potranno interagire, ovvero accarezzare, allevare, nutrire, con gli animaletti magici della saga. In particolare, il gioco ne mette a disposizione molti.

Sono ben 25 gli animali magici, tratti da Harry Potter e da Animali fantastici, con cui si potrà avere a che fare: tra i più noti, menzioniamo Fanny la fenice, un Thestral, Edvige, Fierobecco, Fuffi, Crosta, Grattastinchi, il Demiguis, Pickett, lo Snaso, sebbene ne ve ne siano appunto anche altri. Il giocatore, ovviamente, non potrà giocare a tutti assieme ma, uno per volta, a quelli che incontrerà lungo il percorso a seconda di come gioca a questo Tamagotchi.

Quest’ultimo offre infatti la modalità Harry Potter, in ragione della quale si trascorreranno 3 ore nel castello, e la modalità Animali fantastici dove le 3 ore sono trascorse in una valigia magica. Lungo il percorso del gioco, appariranno anche vari personaggi storici della saga, tra cui lo stesso Harry Potter, il suo amico Ron Weasley, la giovane maga Hermoine Granger, e Newt Scamander che è il personaggio principale della sotto-saga Animali fantastici. Non mancheranno, poi, dei mini-giochi, in numero di 4, tra cui “Picking a Lock”, “Catch Gold”, “Fly Hippogriff” e “Deliver of Letter”.

Il Tamagotchi Nano a tema Harry Potter farà il suo esordio dapprima negli USA, il 18 di Luglio, al prezzo di 19,99 dollari (circa 18 euro), nelle versioni Creature magiche e Castello di Hogwarts.