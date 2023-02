"Star Wars: The Mandalorian Grogu Tamagotchi": ufficiale il videogame dedicato al piccolo Yoda

Ascolta questo articolo

Onde ripetere il successo del Tamagotchi Star Wars – R2 D2, il marchio giapponese del gaming Bandai Namco ha annunciato una versione del classico animaletto virtuale dedicata a Grogu, detto anche “il Bambino” o “Baby Yoda”, il noto e amatissimo personaggio immaginario del franchise di Guerre stellari / Star Wars.

Già disponibile su Amazon USA (ove può essere acquistato al prezzo di 27,99 dollari, pari a circa 25 euro) con spedizioni dal 1° Febbraio, lo Star Wars Grogu – Tamagotchi ha la classica forma a goccia o uovo delle altre versioni del Tamagotchi, sebbene vi sia una serigrafia del personaggio attorniato da inquietanti figure e con i tre pulsantini in basso che sembrano quasi i piedini di quest’esserino. Un ulteriore contribuito all’estetica del dispositivo viene dalla custodia in silicone che, con le sue lunghe orecchie distese ai lati, ritrae per forza di cose le fattezze del “piccolo Yoda” a cui il prodotto viene dedicato.

La trama del gameplay prevede che il giocatore venga insignito da Luke Skywalker e dal mandaloriano Din Djarin (la cui serie TV The Mandalorian, giunta alla terza stagione, è in programmazione sulla piattaforma Disney+), che hanno deciso di allenarsi assieme (da qui la separazione con il piccolo Yoda), del compito di fare da badante al piccolo Groku, in attesa che, come da serie “serie The Book of Boba Fett”, il piccolo si riunisca col suo “papà”.

Per trasformarlo in uno dei suoi 12 aspetti, si verrà chiamati ad assolvere a delle mansioni. Ad esempio, per vederlo felice e sano, gli si potrà dare da mangiare della zuppa di calamari. Bisogna, però, fare attenzione perché se gli si dà troppa di questa zuppa, il calamaro gli salterà addosso. Volendo, è anche possibile offrirgli dei biscotti Macaron, ma non è ancora chiaro cosa succederà in questo caso (il piccolo Yoda vomiterà?).

Ovviamente, può capitare che in un dato momento non ci si possa prendere cura dell’esserino elettronico in questione e in quel caso si corre il rischio che venga un Dark Trooper a portarselo via.