Al CES 2022 il Concept Nyx di DELL Alienware per lo streaming videoludico casalingo

In molti si aspettano che sia Razer a stupire con qualche concept stravagante in tema di gaming, al CES 2022: ciò nonostante, nel frattempo è stata l’azienda Alienware ormai da tempo parte di DELL a bruciare tutti sul tempo, attraverso la presentazione, limitata a un pugno di giornalisti, del Concept Nyx.

Quest’ultimo, lungi dal porsi quale soluzione alternativa al cloud gaming di Stadia (by Google), xCloud (by Microsoft) e Luna (by Amazon), segue più che altro la falsa riga di Nvidia, che ha messo in campo il servizio GameStream, e di Valve, con Steam Link e Remote Play Anywhere: nello specifico, tale progetto prevede che, da un gaming desktop o server locale, sulle cui specifiche nulla è stato anticipato, possano diramarsi dei flussi videoludici, relativi però ai giochi di cui si è già in possesso (raccogliendo tutti i titoli dell’utente, indifferentemente dove li abbia installati), indirizzandoli sugli schermi di casa, con latenza zero, visto la elaborazione e la renderizzazione dei giochi avverrebbe in un centro di calcolo domestico e non mediante una rete di server sparsi a centinaia di migliaia di km in giro per il mondo.

Ad oggi, sembra che il Concept Nyx di Alienware DELL possa supportare 4 streaming in contemporanea: in questo modo, si potrebbe giocare sul tablet a Rocket League, mentre un coinquilino si diverte in camera al PC con CyberPunk 2077 (nell’esempio del costruttore, il controller usato era l’Alienware UFO, in stile Nintendo Switch accennato come concept all’edizione 2020 del CES), ed un altro sulla TV di casa con Minecraft.

A quel punto, nel caso si debba procedere a preparare la cena, si potrà continuare la partita sulla TV del salotto, se grande (per dire: 65 pollici), in modo che se ne possa suddividere la superficie in due aree perché due persone possano visualizzarvi ciascuno il proprio gioco.

Un altro scenario che diventa possibile col concept Nyx di Alienware by DELL è quello dell’iniziare a giocare su uno schermo, per poi proseguire su un altro schermo direttamente dal punto in cui si era interrotti in precedenza e così via, con una manciata di secondi di interruzione, semplicemente premendo un pulsante in un’app. Al momento, non è ben chiaro se DELL intenda portare effettivamente all’esordio questo sistema, quando, con quali specifiche hardware, o se intenda proporlo come servizio di streaming a pagamento.