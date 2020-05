Formula 1: si studia la partenza del Mondiale. Ecco il nuovo calendario

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Anche la Formula 1 ha dovuto fare i conti con la pandemia coronavirus. Per cercare di salvare una stagione, che non può essere rimandata, come per esempio è stato fatto per i Giochi Olimpici, si sta studiando un calendario che comunque garantisca un numero discreto di corse, per dare validità al campionato mondiale. Nel nuovo programma, non ancora definitivo, ci saranno tre circuiti che faranno il bis (Austria, Gran Bretagna e Bahrain) e alcune gare storiche che nel 2020 non si correranno, come Montecarlo.