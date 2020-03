F1: GP Australia 2020, orari weekend Sky e TV8 di diretta e differita

L’attesa è finalmente finita. I motori della Formula 1 torneranno ad accendersi e, come da tradizione, il primo appuntamento è proprio il GP d’Australia che fino all’ultimo ha lasciato gli appassionati con il fiato sospeso a causa della diffusione del Coronavirus (Covid-19). Infatti, le primissime ipotesi girate in rete parlavano di una gara senza scuderie italiane come Ferrari e Alpha Tauri, in quanto gli ingegneri e i meccanici sono italiani. Successivamente, però, sembra essersi chiarito tutto ed il Gran Premio sarà disputato regolarmente senza le porte chiuse al pubblico.

La Mercedes torna da campione in carica con Lewis Hamilton ed ancora oggi sembra essere la favorita per il 2020. Ferrari e RedBull dovranno dimostrare di avere le carte in regola per giocarsela con il team tedesco. Occhio anche a Racing Point e McLaren, che potrebbero riservare sorprese.

F1, orari Sky e TV8 del GP d’Australia

Per il primo appuntamento dell’anno, anche in questo 2020, la diretta esclusiva è affidata a Sky Sport F1, mentre su TV8 saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. Il weekend del Gran Premio d’Australia inizia venerdì 13 marzo con le prime due sessioni di prove libere che si terranno rispettivamente dalle ore 2.00 e dalle 6.00.

Sabato 14 marzo, invece, saranno trasmesse la terza ed ultima sessione di libere e le tre sessioni di qualifica. Le FP3 inizieranno alle ore 4.00, mentre le qualifiche alle ore 7.00 sui canali di Sky. Su TV8, invece, la differita di Q1, Q2 e Q3 si terrà dalle ore 14.00.

Domenica 15 marzo, infine, lo spegnimento dei semafori del primo Gran Premio della stagione 2020 avverrà alle ore 6.10, sempre sui canali Sky in diretta, mentre la differita integrale su TV8 sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00. Anche quest’anno, la Formula 1 potrà essere seguita, tramite abbonamento su NowTV, SkyGo e in chiaro gratuitamente sul sito ufficiale di TV8, nella sezione streaming.