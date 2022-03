Zara sospende le vendite in Russia: chiusi i negozi e le vendite online in tutto il paese

Inditex, la multinazionale spagnola proprietaria di diversi marchi di abbigliamento tra cui Zara, Stradivarius e Bershka, si ritira dalla Russia, il suo mercato più grande dopo la Spagna. L’azienda tessile ha riferito che “nelle circostanze attuali non può garantire la continuità delle operazioni e delle condizioni commerciali nella Federazione Russa e sospende temporaneamente la sua attività nei 502 negozi (di cui 86 sono Zara) e sul canale online del Paese“. Inditex ha deciso di chiudere i suoi negozi in Russia, che danno lavoro a più di 9.000 dipendenti, e di sospendere le vendite online in questo Paese a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Come ha spiegato la società fondata da Amancio Ortega alla National Securities Market Commission, tutti i negozi operano in affitto, quindi l’investimento non è rilevante dal punto di vista finanziario. Ha inoltre sottolineato che la sua forza lavoro di oltre 9.000 persone continua a essere una priorità, e ha previsto uno speciale piano di supporto: sarà una situazione simile a quella del covid dal punto di vista lavorativo, i salari saranno garantiti e le risorse umane stanno già lavorando per delineare il resto delle condizioni. Non è emerso, ma è probabile che il personale sia stato informato praticamente nello stesso momento in cui la decisione è stata resa pubblica nel National Securities Market Commission. La misura non riguarderà i 13 stabilimenti ei 278 lavoratori bielorussi.

La Russia rappresenta circa l’8,5% dell’utile operativo netto globale del gruppo. Nel 2020 il risultato prima delle imposte di questo mercato è stato di 86 milioni di euro nel 2020, con un fatturato prossimo al 5% del totale. Altre aziende come Mango e H&M avevano già abbassato le serrande in Russia in seguito all’invasione intrapresa da Vladimir Putin e alle sanzioni internazionali che sia l’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno messo in atto.

Dal 24 febbraio la società è stata una delle più colpite dai ribassi della Borsa (con una perdita del 17,3%). La Russia è un mercato importante per lei. Solo due dati: senza contare la Spagna, è il Paese dove ha più lavoratori (6,3% della sua forza lavoro) e rispetto ai negozi rappresentano quasi l’8% del totale.

L’azienda tessile mobilita in Russia un totale di 253 milioni. Nella relazione annuale, riconosce che uno dei suoi maggiori punti di forza è il suo impegno per la diversità e il multiculturalismo. “Il nostro obiettivo è creare team diversificati i cui membri portino le loro prospettive ed esperienze uniche e promuovano una cultura aziendale inclusiva. I nostri team sono formati da persone con profili, culture, origini ed esperienze differenti, dove c’è spazio per fattori di diversità come genere, identità ed espressione di genere, orientamento sessuale, razza o religione, tra gli altri”.