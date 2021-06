Lo hanno visto galleggiare, ormai inerme nel Golfo di Aden, e così 35 pescatori del villaggio di al-Khaisah e sfollati da Hodeidah, nello Yemen, hanno pensato bene di trascinare a riva un gigantesco capodoglio. Ad attenderli però c’era un vero e proprio colpo di fortuna. Intuendo che all’interno dell’animale si forma l’ambra grigia, considerata “oro galleggiante” o “tesoro del mare”, i pescatori hanno subito chiesto aiuto ad altre imbarcazioni per trascinare a riva l’enorme esemplare, pesante svariate tonnellate.

Alle operazioni hanno partecipato oltre 100 pescatori. Quando questi ultimi sono andati a sventare l’animale, all’interno hanno trovato quello che cercavano, ovvero l’ambra grigia. Ma l’hanno trovata a chili. Il materiale, secondo quanto riferisce la Bbc, vale 1,5 milioni di dollari e sarà venduto ad alcune industrie che producono profumi. Per evitare controversie i pescatori hanno concordato una percentuale a testa prima di vendere l’ambra: il materiale sarà venduto a 1,3 miliardi di rial yemeniti, cifra che in dollari ammonta appunto a 1,5 milioni di dollari.

Denaro donato anche in beneficenza

Ma non è tutto, perché oltre a dividere la percentuale tra di loro, i pescatori hanno anche voluto donare parte del ricavato in beneficenza ai più bisognosi. “Siamo tutti poveri, non ci saremmo mai aspettati di avere una cifra del genere. È incredibile” – così hanno riferito i pescatori autori del prezioso ritrovamento.

La notizia di quanto accaduto in Yemen è diventata subito virale ed è stata ripresa da molte testate giornalistiche. Non capita tutti i giorni, infatti, di avere un colpo di fortuna del genere. Sarebbero stati proprio i pescatori di Hodeidah ad accorgersi che nell’animale avrebbe potuto esserci il preziosi materiale.

La Bbc ha pubblicato anche un video in cui si mostrano i momenti salienti del ritrovamento del capodoglio. La vita di queste persone adesso è forse cambiata per sempre. L’ambra grigia è una sostanza che viene prodotta naturalmente come secrezione biliare per difendere le mucose intestinali del capodoglio dai resti indigesti dei molluschi.