Yale, la felicità si studia gratuitamente all’università

Cosa bisogna fare per essere felici? La risposta sta nel corso gratuito online “The Science of Well-Being“, a cui si sono iscritte più di 2 milioni di persone, ideato dalla prestigiosa Università di Yale. L’idea è nata alla professoressa di psicologia Laurie Santos, la quale si è accorta che la maggior parte degli studenti non era felice, ma anzi stressata ed insoddisfatta.

Il corso è gratuito ed è disponibile sulla piattaforma Coursera. La professoressa ha dunque ideato un corso chiamato “Psicologia e buona vita“, che insegna come essere felici seguendo alcuni semplici accorgimenti. Il corso è diviso in video lezioni, compiti a casa, letture, etc. Dura 10 settimane per 1-2 ore al giorno.

Il punto nodale del corso sta nel capire cosa è per noi la felicità. Ogni persona dovrà quindi fare due test per stabilire il proprio livello di felicità e d i punti di forza di ogni corsista. Alla fine del corso verranno somministrati altri test per capire se ci sono stati dei miglioramenti. Dopo aver frequentato questo corso, i partecipanti hanno evidenziato un significativo miglioramento della loro qualità di vita.

Il corso è costituito da una parte teorica e da una pratica. La parte teorica tratta di concetti di Psicologia e Neuroscienza e verte su ciò che conduce alla felicità. La parte pratica prevede esercizi di cambiamento del comportamento per aiutare a rimodulare il cervello. Il corso è totalmente gratuito, ma se a fine corso si vuole un attestato di partecipazione, è necessario versare un contributo di 39 sterline.

Un corso che ha fatto scalpore all’università di Yale, che normalmente vanta solo 600 studenti. La partecipazione a questo corso invece ha visto piuù di 1.182 iscritti. Un corso innovativo, che certamente punta al miglioramento dell’essere umano e tende a limare le sue debolezze e quelli che sono i comportamenti che rendono infelici.