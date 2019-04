Xu e Zhang: storia di un’amicizia speciale

Sulle spalle il suo coetaneo più sfortunato da ben sei anni. E’ questa la storia di un dodicenne cinese, Xu, che non si è tirato indietro davanti alle difficoltà del suo compagno disabile, Zhang, che soffre di una grave e rara malattia autoimmune che causa debolezza muscolare. Si tratta della miastenia che tocca muscoli, cervello e midollo spinale.

Tutte le mattine camminano insieme per pochi metri verso la scuola ma poi l’amico non ce la fa, inizia a zoppicare e allora l’altro se lo carica in groppa.

L’amicizia speciale

Tutti i giorni, da sei anni, Xu, di appena 40 kg, porta sulle spalle il suo amico Zhang, di circa 25 kg, su per i gradini della scuola, quando serve lo accompagna in bagno, lo aiuta a mangiare, gli riempie la bottiglietta d’acqua. Finite le lezioni, poi, lo riaccompagna a casa.

La loro storia è finita su un quotidiano cinese e ha fatto il giro di tutto il mondo portando i due inseparabili amici al centro dei riflettori. Xu ha genuinamente risposto al clamore dicendo “Aiutarsi è normale“ dimostrando così che per lui non è di certo un peso. L’amico Zhang risponde con profonda gratitudine dicendo che senza il sostegno dell’amico sarebbe stato davvero complesso frequentare la scuola.

Il loro legame si è instaurato fin dal primo giorno di scuola tanto che per Xu è diventato normale prendersi cura di Zhang e addirittura scherza autodefinendosi “bastone da passeggio“.