William e Kate saranno costretti a pagare il sussidio ad Harry e Meghan

Nonostante l’abbandono definitivo della vita di corte di Harry e Meghan Markle, pare che i due non si siano poi del tutto distaccati dalla corona reale. Infatti si apprende dai vari tabloid inglesi, come il New Idea, che la coppia composta da Harry e Meghan sta ricevendo mensilmente una discreta somma di denaro dal principe Carlo, ai fini di consentire alla coppia di mantenere comunque un certo stile di vita, adeguato alla loro figura.

Seppur i due coniugi abbiano abbandonato anche la nomina reale di duchi di Sussex, è pur vero che Harry è un membro della casata reale e il mantenimento di un certo stile di vita diviene una prerogativa più che una scelta. In un prossimo futuro, più o meno vicino, sembra che l’onere di dover continuare a pagare il sussidio economico corrisposto ad Harry e Meghan dovrebbe toccare proprio agli attuali duchi di Cambridge, William e Kate Middleton.

I due infatti, quando Carlo salirà al trono, divenendo Re di Inghilterra, diventeranno automaticamente principe e principessa di Cornovaglia; dato l’onore acquisito, ad essi sarà anche corrisposto l’onere di dover continuare il pagamento mensile ad Harry e Meghan. Ovviamente la coppia di Hollywood potrebbe in futuro anche rifiutare questo aiuto economico, una volta che Harry avrà acquisito una certa stabilità economica e allo stesso tempo Meghan sarà riuscita nel suo intento di sfondare nel mondo del cinema.

Tutto ancora aleatorio quindi, ma pare che il futuro sia già delineato per William, che di certo, almeno all’inizio, non potrà sospendere il finanziamento al fratello, sottolineando quindi il suo amore verso la famiglia, nonostante gli attriti vigenti nella coppia; non é di certo una novità che tra i duchi di Cambridge e quelli di Sussex non è mai regnato un ottimo rapporto.

Non resta quindi che attendere e osservare i risvolti della storia, quello che è certo è che in questo momento Harry e Meghan non hanno avuto di certo vita facile nel cercare di trovare la propria stabilità economica, nonostante le loro trascorse cariche reali, ragion per cui il principe Carlo ha deciso di aiutarli momentaneamente.