William e Kate programmano un viaggio in Irlanda

L’addio del Principe Harry e della moglie Meghan Markle ha portato parecchio scompiglio nella casa Reale, la quale non sembra aver iniziato il 2020 nel migliore dei modi. Mentre i Sussex si preparano a vivere la loro nuova vita in Canada, a Vancouver, i Cambridges starebbero organizzando un viaggio in Irlanda, diviso tra Dublino e Cork.

Dopo i probabili nervosismi iniziali, la Regina Elisabetta sarebbe riuscita a raggiungere un accordo con Harry e Meghan, nonostante questa svolta la monarchia inglese ha comunque subito un duro colpo. Sarebbe proprio per questo motivo che Kate Middleton avrebbe deciso di mettersi a disposizione della Sovrana, al fine di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi: soprattutto in questo periodo, i Cambridges devono rimanere uniti e stringersi attorno a Elisabetta II.

Per iniziare, fra qualche giorno, Kate parteciperà ad un evento organizzato da lei stessa a Buckingham Palace; successivamente, a marzo, sarebbe previsto un viaggio in Irlanda. Il tour, ricco di impegni e voluto dalla Regina, avrebbe lo scopo di rafforzare i rapporti con gli abitanti della Terra Verde e mostrare loro che, nonostante il discorso Megxit, la monarchia è ancora forte e presente.

Parallelamente, la Regina, avrebbe reso noto un comunicato dove esprime i dettagli dell’accordo preso con il nipote dai capelli rossi: lui e la moglie Meghan perderanno il titolo di Altezza Reale, inoltre, i due, dovranno rimborsare i soldi spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, pari a circa 2 milioni e mezzo di sterline. “Il nuovo status sarà vigente dalla primavera del 2020“, avrebbe specificato Elisabetta II.

Successivamente, la Sovrana, avrebbe anche espresso il suo orgoglio nei confronti di Harry e di Meghan Markle: “Tutta la mia famiglia si augura che l’accordo di oggi possa consentire loro di cominciare a costruire una nuova vita felice e pacifica“, probabilmente riconoscendo le tensioni a cui i due sono stati sottoposti negli ultimi mesi. Il testimone, quindi, passa nelle mani di William e Kate, i quali hanno il difficile compito di sopperire anche alla mancanza dei duchi di Sussex al fine di rendere felice la Regina.