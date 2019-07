William e Kate offrono lavoro: sono alla ricerca di un assistente personale

I Duchi di Cambridge, William e Kate, hanno deciso di offrire un posto di lavoro. Il principe William e Kate Middleton sono infatti alla ricerca di un assistente personale. La coppia ha pubblicato l’annuncio di lavoro sul sito web ufficiale di casa Windsor.

La posizione richiesta è quella di “Coordinatore dell’agenda“, ovvero una persona che organizzi e pianifichi i loro programmi e le loro apparizioni pubbliche. Si tratta quindi di organizzare e di pianificare tutti i programmi di Will e Kate. La posizione lavorativa offerta ha sede a Kensington Palace e comporta “la gestione di complesse agende per assicurare il coordinamento scorrevole ed efficace di impegni ed eventi“.

Dal momento che i duchi di Cambridge sono sempre in giro tra la Gran Bretagna e il resto del mondo, non si tratta di un compito semplice e, proprio per questo motivo, nell’annuncio di lavoro viene richiesta una serie di requisiti specifici.

Il candidato che sarà selezionato dovrà supervisionare gli aggiornamenti degli eventi, fornire briefing regolari e assicurarsi che gli impegni e gli appuntamenti siano tutti accuratamente registrati.

Per poter essere scelti per quest’ambitissimo posto di lavoro è necessaria innanzitutto un’attenzione impeccabile per i dettagli, ma si richiedono anche delle specifiche abilità tecnologiche e la capacità di saper mantenere sempre il massimo riserbo nonchè tanta discrezione in ogni momento. Nell’offerta pubblicata sul sito non viene menzionato l’ammontare del salario ma si capisce che il lavoro si svolgerà in 37,5 ore settimanali.

Per potersi candidare a questa offerta di lavoro di William e Kate è necessario collegarsi al sito ufficiale della Royal Family, tenendo presente però che l’offerta è aperta solo fino al 22 luglio. Dunque, se siete interessati, aggiornate i vostri curricula e preparatevi all’ipotesi di poter entrare tra le mura di Buckingham Palace e di poter diventare l’assistente personale dei tanto ammirati duchi di Cambridge.