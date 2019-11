William e Kate e Harry e Meghan insieme ad un evento pubblico

Continuano gli attriti, se pur silenti, tra il primogenito di Carlo e Diana, William, e suo fratello minore Harry. In molti affermano che da quando Meghan Markle è entrata nella famiglia reale, l’armonia tra i due fratelli si è completamente spenta. Le motivazioni precise di questi rapporti così freddi e distaccati rimangono per ora ancora un mistero, ma pare che alla base vi siano delle scelte fatte dai fratelli completamente opposte.

Col tempo la faccenda sembra stemperarsi da sola, infatti solo poco tempo fa vi era una forte tensione nel palazzo reale, tanto che molte testate giornalistiche pubblicavano articoli circa gli attriti vigenti nel palazzo reale. Si è anche molto discusso circa un definitivo abbandono di Harry e Meghan dell’Inghilterra, per trasferirsi in America, precisamente a Los Angeles (dove dimora la madre di Meghan), oppure un trasferimento in Sudafrica dove sono stati di recente i duchi di Sussex.

Nonostante le numerose informazioni trapelate, pare che di recente si è avuto modo di osservare alcuni scatti che mostrano le due coppie di duchi presenti alla stessa manifestazione. Ovviamente a presenziare all’evento vi era anche la Regina insieme a Carlo con Camilla ed altri membri della casa reale.

L’evento in questione era una commemorazione del 75simo anniversario delle più celebri battaglie della seconda guerra mondiale; commemorazione tenuta presso la Royal Albert Hall di Londra. Durante la manifestazione i duchi di Cambridge composti da William e Kate, hanno preso posto nel palo reale, accanto alla regina, mentre dalla parte opposta insieme al premier britannico Boris Johnson vi erano seduti i duchi di Sussex.

Forse questa presenza multipla di tutta la famiglia è stata una chiara dimostrazione che gli attriti nella casa si stanno lentamente affievolendo, ma nulla ancora è certo. Grande scalpore fecero ad Ottobre le parole di Harry nei confronti del fratello William, infatti durante un’intervista egli affermò: “Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Ma al momento abbiamo preso strade diverse“.