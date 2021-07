William e Harry, la statua di Lady Diana non piace: imbarazzo a corte

L’appuntamento era per il 1° luglio 2021 ai giardini di Kensington Palace. William e Harry – i due fratelli divisi oltre che da un oceano anche da continui litigi – hanno reso omaggio all’amatissima madre nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. L’occasione è stata quella dell’inaugurazione della statua in sua memoria voluta proprio dai suoi due discendenti.

Come da protocollo, nella giornata del 1° luglio, i due figli di Carlo e Diana hanno tolto, insieme, il telo che copriva la statua raffigurante Diana. Qualcosa però a lasciato basiti, non solo William e Harry. “Ma è lei? si sono domandati in tanti dopo aver visto il volto della statua che avrebbe dovuto assomigliare a Lady Di. Volto irriconoscibile.

La statua è stata commissionata proprio dal futuro re d’Inghilterra e da suo fratello nel 2017. La realizzazione della stessa, invece, è stata affidata ad un comitato, a cui hanno partecipato anche le sorelle della principessa, ma anche alcune care amiche, come Julia Samuel. L’opera, che ha suscitato critiche e perplessità, è dello scultore Ian Rank-Broadley.

Un artista molto conosciuto nel Regno Unito: tra le sue opere più note e popolari anche l’effige della Regina Elisabetta su tutte le monete e le banconote del Commowelth. A coadiuvare l’artista anche un designer di giardini, Pip Morrison. L’idea iniziale di William e Harry era quella di far erigere un monumento in omaggio alla madre per “far riflettere i visitatori sulla vita e l’eredità” di Lady Diana.

Nel monumento dedicato a Lady Diana Spencer, la figura della principessa è affiancata da un bambino ed una bambina: chi sono? Nulla a che vedere con la famiglia, ovviamente. Piuttosto con quella sua innata e natura dedizione verso i più piccoli, i più deboli, i più fragili del mondo. A causa delle ristrettezze sanitarie dovute alla pandemia la cerimonia in omaggio alla Spencer è stata molto ristretta.

Chi non ha potuto assistere alla cerimonia, ha voluto comunque lasciare un segno, un ricordo davanti i cancelli di Kensington Palace. Sono tante le attestazioni di affetto, bigliettini, messaggi, palloncini che sono stati lasciati anche da giovanissimi. Segnali, questi, di quanto Lady Diana sia rimasta nei cuori di tutti.