William commuove il mondo: lo straziante omaggio alla mamma Diana per il suo compleanno

Il primo luglio in Inghilterra non è un giorno qualunque. E’ un giorno che tutto il popolo inglese ricorda con tanto affetto, a dire il vero anche buona parte del resto del mondo.

E’ il giorno in cui è nata Lady Diana, la principessa tanto amata che quest’anno avrebbe compiuto appena 58 anni se un terribile incidente stradale non se la fosse portata via il 31 agosto del 1997.

Per onorare la memoria della principessa del popolo, come ogni anno, un gruppo di cittadini e fan si sono riuniti davanti ai cancelli di Kensington Palace per pregare e rendere omaggio a quella donna che aveva per sempre cambiato l’inghilterra con il suo sorriso, con il suo modo profondo di amare e trasmettere amore, con la sua voglia di cambiare quelle regole che le stavano troppo strette.

Proprio in questa occasione, William ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto. Un gesto che, nella sua apparente semplicità, ha commosso tutti proprio perché ha ricordato molto i gesti di Lady Diana.

Il gesto è stato ancora più sorprendente visto il silenzio anche sui social da parte di William ed Harry che aveva in primo momento rattristato il popolo, ritenendola una mancanza di rispetto nei confronti della mamma defunta.