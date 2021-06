Web designer filippino chiama il figlio "HTML": "I nomi strani sono una tradizione di famiglia"

L’avvento dei social media ha portato molte persone a condividere sul web i momenti importanti della propria vita, come il conseguimento della laurea, il matrimonio, l’arrivo dei figli. E’ diventato virale su Facebook il post in cui è stata annunciata la nascita del figlio di un Web Designer delle Filippine.

Il motivo per cui il post ha fatto il giro del mondo è il particolare nome scelto per il neonato. Hypertext Mark-up Language Rayo Pascual, chiamato HTML dagli amici, è stato presentato al mondo la scorsa settimana da sua zia Sincerely tramite un post sul famoso social network. Il padre Mac Pascual, uno sviluppatore e designer web, sarebbe il responsabile del nome scelto per il bambino, che onorerebbe la sua professione.

L’uomo sostiene che i nomi particolari sono una tradizione nella sua famiglia, a cominciare dal suo stesso nome che per intero è Macaroni 85, il nome inglese dei maccheroni più il suo anno di nascita, anche se si fa chiamare da tutti Mac. Le sue sorelle minori si chiamano invece Spaghetti 88 e Sincerely Yours 98. I tre fratelli divennero virali a loro volta nel 2014 quando il nome di Sincerely Yours, che tutti chiamano Truly, fu pubblicato online dopo essere stato tratto da una lista di studenti partecipanti all’esame di accesso all’Università.

La tradizione dei genitori dei tre fratelli si è tramandata anche alle generazioni successive, dato che Mac svela che i suoi nipoti, figli della sorella Spaghetti 88, si chiamano Cheese Pimiento e Parmesan Cheese, cioè Parmigiano Pimento e Parmigiano Reggiano, anche se si fanno chiamare Chippy e Peewee.

HTML è nato presso l’Ospedale Bulacan Medical Mission Group Cooperative ad un’ora dalla capitale Manila e pesa 2,25 kg. Sia lui che la madre Salie Rayo Pascual stanno bene, e la famiglia ha detto di essere felicissima del suo arrivo e soddisfatta del suo nome.