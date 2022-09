Vladimir Putin, la decisione improvvisa dopo la morte della Regina Elisabetta

Ascolta questo articolo

Nel mondo stanno accadendo degli eventi che purtroppo stanno facendo parlare di sè, e portando preoccupazione nella popolazione mondiale. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in Ucraina, il Paese martoriato dalle ostilità contro la Russia. La crisi pare non voglia proprio placarsi e la diplomazia internazionale sta facendo di tutto per poter uscire da questa situazione, che rischia di stabilizzare il mondo intero, e che in Occidente sta provocando una grave crisi economica.

La situazione sta portando pian piano al deteriorarsi dei rapporti commerciali e sociali tra Russia e l’intero Occidente, in particolare con il blocco atlantico presieduto dalla NATO. E se la situazione non è assolutamente delle migliori, da Mosca arrivano notizie che non fanno stare di certo tranquilli. Dopo la morte della Regina Elisabetta II avvenuta a Balmoral lo scorso 8 settembre, è arrivata una notizia che ha gelato non solo i sudditi di Sua Maestà, ma anche l’intera popolazione mondiale.

Vladimir Putin, la notizia shock

Come detto anche dopo la morte della Regina Elisabetta, non fanno che arrivare notizie riguardo la situazione internazionale che si è venuta a creare a seguito delle ostilità tra Russia e Ucraina. Nel frattempo l’Inghilterra e il Regno Unito si preparano a dare l’addio alla Regina il prossimo 19 settembre.

Da oggi presso l’Abbazia di Westimister sarà allaestita la camera ardente, dove migliaia di cittadini si recheranno per dare un ultimo saluto alla Sovrana. Le forze dell’ordine stimano che ci sarà una fila lunga almeno 5 chilometri e che il tempo di attesa per poter entrare nell’Abbazia potrebbe essere anche di 30 ore.

Ai funerali arriveranno tantissimi capi di Stato europei, extra-europei e dell’interno Commonwealth. Dal Cremlino fanno sapere che è sicuramente esclusa la partecipazione in persona del presidente russo Vladimir Putin: Mosca sta decidendo chi inviare in rappresentanza del proprio governo alle esequie della sovrana. Lo stesso Putin alla morte della Sovrana aveva speso parole di elogio nei suoi confronti, definendola una persona che “goduto giustamente dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi e di autorevolezza nello scenario mondiale”.