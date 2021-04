Violento terremoto colpisce l’India: crolli e gente strada

Un terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter ha colpito questa mattina lo stato dell’Assam, in India. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, alla scossa principale, molto forte, ne sono seguite altre di lieve o moderata intensità. Non si registrano ferititi o vittime, ma la gente si è spaventata, tanto che è scesa in strada. Il terremoto è stato avvertito intorno alle ore 4:21 ora italiana. Il sisma è stato registrato anche dal Servizio Geologico degli Stati Uniti. L’epicentro è stato localizzato a nord della città di Dhekiajuli a una profondità di oltre 30 chilometri.

Alcuni abitanti che abitano nel vicino stato federato di Guwahati, 150 km a sud, hanno affermato che gli edifici hanno tremato per diverso tempo e nei muri si sono aperte vistose crepe. Si teme per la stabilità di alcuni edifici. Le autorità stanno procendo in queste ore a verificare gli effetti che il terremoto ha provocato su diverse abitazioni. Diversi palazzi sono parzialmente crollati. “Questo terremoto è stato il più grande che riesca a ricordare, c’è stata prima una grande scossa e poi una più piccola” – così ha commentato un funzionario di polizia.

Sarbandanda Sonowal: “Prego per tutti”

Giunge inoltre la notizia che delle scosse sismische molti forti hanno colpito anche la regione montuosa del Buthan. “Prego per il benessere di tutti e esorto tutti a stare all’erta” – così ha detto il governatore Sarbandanda Sonowal, che si dice comunque molto preoccupato per quanto avvenuto. Fanpage ha raccolto la testimonianza di un uomo d’affari che vive a Guwahati, il quale ha fatto sapere il suo intero appartamento ha subito numerosi danni.

Il terremoto odierno non poteva inoltre capitare in un momento peggiore di questo: l’India è infatti alle prese con la seconda ondata di Covid-19, che in tutto il Paese sta provocando migliaia di infetti e morti ogni giorno. Gli ospedali sono al collasso, mentre i cadaveri continuano ad essere bruciati per le strade.

Una situazione di emergenza, quindi, a cui si è aggiunto anche il sisma. Fortunatamente, lo ripetiamo, al momento non si hanno notizie di feriti o decessi. La paura è stata comunque tanta. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su quanto accaduto oggi in India. Non è escluso che le scosse di assestamento continuino anche nei prossimi giorni.