Violentava minorenni fingendosi uno psicoterapeuta: arrestato pericoloso latitante

Quando l’Interpol nella giornata di venerdì 16 aprile è arrivata a prelevare dalla sua abitazione di Santo Domimgo Luciano Scibilia i vicini hanno tentato anche di proteggerlo. L’uomo, 74 anni, era considerato uno dei maniaci più pericolosi del mondo, in quanto avrebbe violentato molte minorenni fingendosi uno psicoterapeuta. Era l’unico latitante italiano inserito nella lista della Europol considerato uno dei più pericolosi “predatori sessuali” più ricercati a livello internazionali. Le indagini per poterlo rintracciare sono state lunghe e complessi.

Scibilia stava cercando anche di tornare nel nostro Paese. Sono gravissime le accuse a suo carico mosse dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma. Il 74enne dovrà rispondere di violenza sessuale su minori e l’autorità giudiziaria per lui ha richiesto 5 anni e 2 mesi di reclusione. Il 74enne, almeno secondo le accuse mosse a suo carico, approfittava dell’amicizia che alcune giovani avevano con la figlia della partner, per poi abusare di loro con dicendole che voleva sottoporle a trattamenti terepeutici.

Segnalazioni da tutto il mondo

Del pedofilo pare fossero arrivate segnalazioni da tutto il mondo, in quanto il suo nome era apparso sul sito eumostwanted..eu e su Most Wanted Fugitives. Questi siti raccolgono informazioni, infatti, sulle persone che sono attualmente ricercate per i reati più svariati, incluso anche quello di violenza sessuale. La Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive dei Latitanti aveva anche segnalato il nome di Scibilia.

Il 74enne era al 19esimo posto nella classifica delle persone più pericolose per i reati di abusi commessi a danno di minorenni. L’uomo è stato affidato al Dipartimento per l’immigrazione e immediatamente espulso da Santo Domingo, dove da anni viveva insieme alla sua compagna e ad alcuni figli di quest’ultima.

A Santo Domingo il suo nome aveva scatenato anche allarme sociale e Scibilia era irregolare sul territorio di Santo Domingo. Le autorità del governo del Paese caraibico hanno proceduto ad emettere un ulteriore avviso di garanzia nei suoi confronti. La cattura del 74enne è avvenuta grazie alla collaborazione delle forze di polizia internazionali.