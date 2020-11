Vince Biden è ufficiale: gli Stati Uniti si tingono di blu

E’ stata l’elezione degli Stati Uniti più votata di sempre. E’ stata un elezione presidenziale con scontri sin da subito a fuoco tra Biden per i democratici e Trump per i repubblicani. Scontri diretti in tv con insulti pesanti tra i due, previsioni che davano i democratici vincenti da subito e invece c’è stato un testa a testa fino alla fine.

Trump c’ha provato in tutti i modi, addirittura facendo ricorso su diversi stati per i conteggi ma alla fine è crollato con una sconfitta pesantissima.

Scontri e manifestazioni in tutto gli USA. Tutto il mondo che aspettava questa risposta e alla fine è arrivata: Trump ha perso. Gli ultimi stati che erano in bilico sono quasi tutti andati a Biden il quale ora ha addirittura 284 seggi contro i 214 di Trump.

E’ quindi ufficiale il 46esimo presidente degli Stati Uniti e gli USA si tingono di blu. Già 2 giorni fa Biden parlava già da presidente dicendo che non c’erano più stati rossi e stati blu ma solo gli Stati Uniti d’America e infatti aveva ragione: l’America gli ha dato credito.

Trump ancora non si arrende e continua a dire che le elezioni non sono finite e che sicuramente ricorrerà alla corte suprema e alla giustizia ma ormai per tutto il mondo il presidente è joe Biden.