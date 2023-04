Venduta dalla madre per una dose da 13 euro, Luz Maida violentata ed uccisa a 3 anni

Una orribile vicenda ha scosso il Paraguay, dove una bambina di soli 3 anni è stata venduta dalla madre per una dose di droga ed in seguito violentata ed uccisa. Un filmato agghiacciante, ripreso da una telecamera di sorveglianza a Pedro Juan Caballero, ha mostrato il momento in cui la bambina è stata portata via prima del delitto.

Aurelia Salinas avrebbe lasciato che il suo compagno e spacciatore portasse via sua figlia Luz Maida in cambio di una dose da 100mila guaraní, poco meno di 13 euro, di crack. Il filmato mostra Luz che viene portata via nel pieno della notte di venerdì 21 aprile dal fidanzato di sua madre 42enne, l’ultima volta che la vittima è stata vista viva. Nello sconvolgente video, la bambina cerca di dimenarsi, mentre l’uomo la porta via in spalla e la schiaffeggia per farla stare ferma.

Il suo cadavere brutalizzato è stato ritrovato meno di 24 ore dopo, nudo e avvolto in una maglietta sopra un letto in una casa abbandonata. Secondo quanto riferito dai media locale, la gente del posto furiosa ha cercato di linciare sua madre Aurelia mentre veniva arrestata dopo aver presumibilmente confessato alla polizia.

La donna ha provato a raccontare alla polizia che Luz era scomparsa mentre dormiva, ma ha successivamente ammesso lo scambio dopo che le autorità hanno scoperto il filmato. Il suo compagno in seguito ha ammesso l’omicidio, mentre l’autopsia ha rivelato che Luz era stata anche stuprata, prima di essere soffocata. Entrambi sono stati arrestati, insieme a un 17enne che sarebbe anche lui coinvolto nel crimine.

Più di 300 persone del posto hanno partecipato al funerale di Luz e alcuni vicini hanno poi bruciato la casa dove era stato trovato il suo corpo. Gli investigatori hanno affermato che la famiglia aveva una “storia di tragedie“. Aurelia ha altri sette figli, inclusa una bambina di 12 anni che la madre avrebbe costretto a subire abusi sessuali da parte di un uomo di 30 anni.