Vaccino, 30 minuti con una "signorina a scelta" del bordello austriaco dopo la vaccinazione

Il raggiungimento della tanto agognata immunità di gregge contro il Covid-19 è una sfida che molti paesi stanno prendendo molto sul serio, al punto da farsi promotori di campagne alquanto originali e “creative” per incentivare la popolazione a farsi vaccinare: marijuana gratis post vaccino a New York, lotteria dei vaccini in Australia, bottiglia d’olio in regalo ad ogni vaccinato in Sicilia. Ma nessuno di questi incentivi è così insolito e “fuori dalle righe” quanto quello austriaco: la compagnia di “una signorina a scelta” di un noto bordello di Vienna.

Ebbene sì, l’Austria si spinge fino al punto di posizionare un hub vaccinale dentro un bordello, e di offrire un coupon ai clienti che accettano di farsi vaccinare. Il proprietario del “Fun Palace“, questo il nome del bordello in questione, Christophe Lee Lekker, è convinto che si tratti di una scommessa rivoluzionaria, una sorta di “dichiarazione” di intenti da parte di un’industria spesso definita malsana e messa in discussione per lo sfruttamento sessuale in molte parti del mondo.

L’offerta è di 30 minuti gratuiti in compagnia di una delle prostitute che vi lavorano, qualunque sia la scelta del cliente che prima deve rimboccarsi le maniche e fare il vaccino. L’idea nasce con l’intenzione di contribuire all’immunizzazione di massa nel paese, ma punta anche a dare un impulso alla ripresa dell’attività del bordello dopo l’arresto economico causato dalla pandemia.

“A causa della pandemia, abbiamo registrato una diminuzione del 50% dei clienti e speriamo che con questa iniziativa ci sia un incremento dell’afflusso“, ha affermato il proprietario del bordello. Il progetto è iniziato il 1 novembre e si prevede di vaccinare i clienti per tutto il mese in corso, ogni lunedì tra le 16:00 e le 22:00. I beneficiari riceveranno un buono sauna club del valore di 40 euro.

L’Austria ha imposto una rigida regola chiamata 2G che vieta l’ingresso di persone non vaccinate in ristoranti, pub, discoteche e altri luoghi pubblici. Sono state introdotte restrizioni per contrastare la lentezza della vaccinazione, poiché solo il 65 percento degli austriaci è stato completamente vaccinato.