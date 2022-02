Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie lasciano veramente l'amaro in bocca. Come si fa a gettare la propria figlia oltre la recinzione di un orso bruno, un animale che tra l'altro può essere a volte molto pericoloso? Questa donna adesso pagherà caro per il gesto commesso e dovrà restare sicuramente in carcere per diversi anni. Fortunatamente la bimba si riprenderà.