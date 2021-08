USA: Youtuber arrestato per aver violentato la madre 79enne affetta da demenza

Uno Youtuber noto per aver creato una popolare serie di web comics è stato arrestato con l’accusa di aver violentato la madre 79enne, un reato che avrebbe confessato in una telefonata registrata e diffusa nel web. Chris Chan, artista vlogger che si fa chiamare Christine Weston Chandler, è stato arrestato Domenica in Virginia con l’accusa di incesto, punibile con un massimo di 12 anni di prigione.

Lo Youtuber si fa chiamare Christine e porta capelli lunghi e abiti da donna con lo scopo di fingere di essere una donna transgender per poter entrare nei bagni dele donne e cercare di approfittare sessualmente di donne lesbiche, come da sua stessa ammissione. In una conferenza stampa la polizia ha svelato che l’uomo è stato arrestato dopo che gli investigatori hanno “ricevuto informazioni su un crimine sessuale nei confronti di un membro della famiglia che vive nell’area di Ruckersville“.

L’arresto è arrivato dopo la diffusione di una telefonata registrata dove l’uomo ammetterebbe di aver avuto rapporti sessuali con la madre, affetta da demenza senile. Nella chiamata Chris sosterrebbe che è stata la 79enne a “fare la prima mossa” e a baciarlo, e che dopo anni in cui provava attrazione sessuale nascosta nei confronti della madre ha avviato una relazione sessuale con la lei.

“Ad un certo punto ha iniziato ad essere confusa, ma poi ovviamente c’è stata“, direbbe nella telefonata. Il 39enne Chandler vive con la madre 79enne Barbara a Ruckersville, in Virginia, da diversi anni, e secondo quanto svelato nell’audio incriminato l’uomo farebbe sesso con la madre ogni tre giorni.”Dio ha detto che va bene“, direbbe Chris alla fine della chiamata per giustificare le sue azioni.

L’uomo è attualmente in custodia senza possibilità di cauzione presso la Prigione Regionale della Virgina Centrale, mentre l’ufficio dello sceriffo conferma che stanno valutando quali altre accuse muovere nei confronti dello Youtuber. Chandler è diventato famoso nel 2007 per aver creato i personaggi dei fumetti online Sonichu, un misto tra Pikachu e Sonic, e Rosechu. Nel suo canale Youtube ci sono oltre 50mila iscritti