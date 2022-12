Ascolta questo articolo

Un 36enne della Florida è stato arrestato domenica pomeriggio dopo aver fatto sesso con un cane davanti a dei bambini mentre portava l’animale a fare una passeggiata. Non contento, prima dell’arresto l’uomo è scappato in una chiesa vicina, dove ha distrutto un presepe prima di tentare di rubare un’auto.

È avvenuto a Clearwater, dove il protagonista della vicenda, identificato come Chad Mason, è stato arrestato con l’accusa di atti sessuali con un animale, atti osceni in luogo pubblico, esposizione degli organi sessuali ed atti vandalici in un luogo di culto, e trattenuto presso la prigione della contea di Pinellas. Proprio in Florida lo scorso anno è stata approvata una legge che ha reso gli atti sessuali che coinvolgono animali un crimine.

Apparentemente il 36enne, originario di Orlando, conosceva il proprietario del goldendoodle, una razza che nasce dall’incrocio tra Barboncino e Golden Retriever, e lo ha portato fuori con la scusa di fargli fare una passeggiata. L’uomo è stato sorpreso a fare sesso con l’animale alle 4:30 del pomeriggio mentre si trovava davanti ad un complesso di appartamenti di McMullen Booth Road.

“È stato visto fare sesso con un cane… quando è stato confrontato da uno dei presenti nel complesso di appartamenti, è scappato dalla scena“, ha scritto il dipartimento di polizia di Clearwater in un comunicato, aggiungendo che tra i testimoni dell’atto ci sarebbe stato almeno un bambino. Quando è stato avvicinato dai presenti, Mason è fuggito per continuare a comportarsi follemente.

Il 36enne ha lasciato il quartiere e si è rifugiato nella chiesa presbiteriana di Northwood. All’interno del luogo di culto, ha rovinato il presepe, allestito per le feste di Natale, ed ha rotto più piante in vaso, per danni stimati in circa 400 dollari. Poi ha lasciato la chiesa ed è andato in una strada vicina, dove ha distrutto una cassetta della posta ed ha cercato di rubare un’auto.