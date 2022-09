Ascolta questo articolo

Un uomo di 28 anni, già accusato ed incriminato per diversi episodi di violenza sessuale su minore, è ora accusato di aver tentato di mettere a tacere una bambina di 12 anni, una delle vittime cadute nella sua trappola, offrendo dalla prigione 200 dollari per farla uccidere prima del processo.

Sotto accusa il molestatore pedofilo Chandler Cardente, che mercoledì è stato incriminato da una giuria per tre capi di accusa, tra cui aver presumibilmente indotto la giovane ragazza ad ingaggiare con lui attività sessuali, ed aver poi ideato un complotto per ucciderla su commissione per eliminarla come testimone, L’uomo è accusato per adescamento di minore, coinvolgimento di un minore in un reato da molestatore registrato e cospirazione per omicidio.

Già nel 2014, l’uomo è stato condannato per molestie su minori e aggressione sessuale per aver abusato di un bambino di 2 anni e di una ragazzina di 13 anni. Nel luglio del 2021, Cardente avrebbe finto di essere un ragazzo di 17 anni e avrebbe iniziato a parlare con 12enne di Burrilville sui social media. Il 10 dicembre 2021, avrebbe organizzato un incontro con la ragazza, che ha attraversato un boschetto per raggiungere il campo da calcio, vicino al quale il 28enne la attendeva nel suo veicolo.

La famiglia della 12enne ha denunciato la sua scomparsa quando non è tornata a casa la sera stessa. Durante il periodo in cui Cardente era con la bambina, avrebbe “avuto contatti sessuali con lei“, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti all’epoca. Alle 12:30 di notte, 4 ore dopo l’incontro, la minorenne è stata trovata “raggomitolata sul ciglio della strada” a Warwick, dove il 28enne l’aveva scaricata quando aveva saputo che la polizia lo stava cercando.

Mentre l’accusato era detenuto in una prigione di stato in attesa del processo, avrebbe cercato di organizzare l’uccisione della 12enne. L’uomo ha ha espresso la sua intenzione di uccidere la vittima e ha offerto 200 dollari in contanti e attrezzature per un valore di 1500 dollari. Durante la comunicazione telefonica con un agente sotto copertura, avrebbe detto: “Ho una testimone di 12 anni, e deve finire morta… ti va bene? È una testimone, deve essere eliminata. Non mi interessa come lo fai”.