È stato provvidenziale l’intervento di un maleducato sconosciuto, il cui gesto ha portato un 43enne americano a vincere un milione di dollari grazie ad un gratta e vinci. È avvenuto in Florida, nella contea di Palm Beach, dove la pazienza dimostrata da Stephen Munoz Espinoza gli ha consentito di acquistare il biglietto vincente.

La fortuna ha baciato Stephen dopo che uno sconosciuto ha tagliato la fila, piazzandosi davanti a lui per acquistare un biglietto della lotteria presso un distributore automatico all’interno del suo supermercato locale. Questo ha consentito al neomilionario di non acquistare il biglietto a lui originariamente destinato, portandolo invece al tagliando vincente.

Stephen, di Delray Beach, ha raccontato che si è fermato al supermarket Publix nella sua città natale dopo “una lunga giornata“, e che quando era arrivato il suo turno di acquistare un gratta e vinci, uno sconosciuto ha preso il suo posto. Nonostante il gesto dello sconosciuto, arrivato al culmine di una giornata pesante, il 43enne ha deciso di evitare il confronto con lui e di non prendersela. “Invece di dire qualcosa“ ha spiegato, “ho deciso di comprare un biglietto allo sportello“.

Stephen ha quindi acquistato un gratta e vinci allo sportello del punto vendita, e, con sua sorpresa, è risultato vincente. “Non posso credere di aver vinto un milione di dollari!” ha detto l’uomo alla stampa. Il 43enne ha ritirato il suo premio presso la sede della lotteria a Tallahassee mercoledì, secondo quando comunicato dall’agenzia.

Il 43enne, residente di Delray Beach, ha optato per un pagamento forfettario una tantum di 820mila dollari. Stephen e sua moglie hanno detto che hanno in programma di acquistare una nuova casa per la loro famiglia dopo la grande vincita. Il punto vendita in cui Munoz Espinoza ha acquistato il biglietto riceverà una commissione bonus di 2000 dollari per la vendita.