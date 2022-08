Ascolta questo articolo

Una donna di 63 anni è morta, dopo essere stata impalata da un ombrellone da spiaggia volato a causa del forte vento. È avvenuto nella Carolina del Sud, dove mercoledì Tammy Perreault si trovava insieme ad alcuni amici, per trascorrere una giornata insieme presso la spiaggia Garden City.

Intorno alle 12:40 il forte vento ha sradicato un ombrellone da spiaggia, che è volato fino a piantarsi sul petto della donna, come confermato dal Coroner della Contea di Horry Tamara Willard. Gli amici della vittima hanno visto l’ombrello in balia del vento, ed avrebbero urlato a tutti di abbassarsi, ma Tammy non ha fatto in tempo ed è stata centrata in pieno.

Immediata la chiamata ai servizi di emergenza, che hanno inviato sul posto un’ambulanza, mentre le prime cure sono state somministrate da personale medico fuori servizio presente per caso sulla spiaggia. La donna è morta circa un’ora dopo presso il pronto soccorso dell’ospedale Waccamaw a causa del trauma toracico riportato nell’incidente.

Sherry White, una delle migliori amiche della vittima, ha assistito all’orribile scena. “Una folata di vento è arrivata, ha preso un ombrellone che è volato in aria e continuava ad andare“, ha raccontato ai giornalisti. “Abbiamo detto tutti ‘Abbassatevi‘, e lo abbiamo fatto, ma lei è stata colpita“. Sherry racconta che la vittima ed il marito Mike erano inseparabili, e descrive l’amica scomparsa come “la persona più amabile e gentile che abbia mai incontrato“.

Gli ombrelloni da spiaggia hanno nel bastone un lato appuntito per piantarli meglio nella sabbia, ma questo li rende un oggetto pericolosissimo nel caso in cui una folata di vento forte li faccia volare. Thomas Bell, portavoce del servizio di emergenza locale, ha commentato: “Questa è una perdita terribile e sappiamo che la nostra comunità sta soffrendo. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima, mentre attraversano questo momento difficile“.