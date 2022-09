Ascolta questo articolo

Un uomo è stato sorpreso a urinare sulla tomba della sua ex moglie, dalla quale aveva divorziato ben 48 anni fa. In un filmato scioccante, catturato da una telecamera nascosta installata dai membri della famiglia della donna defunta, si vede l’uomo arrivare nei pressi del luogo di sepoltura con il suo SUV, uscire lasciando il motore acceso e raggiungere la tomba.

L’uomo procede nell’aprire la patta dei pantaloni ed urinare sulla lapide, completamente ignaro che ogni sua mossa veniva ripresa. Il filmato è stato pubblicato su Facebook da Michael Murphy, 43 anni, la cui madre, Linda Louise Torello, è sepolta sotto la tomba, diventata oggetto della dissacrazione dell’ex marito.

“QUESTO MI HA SPEZZATO IL CUORE“, ha scritto Michael nel post. “Un uomo della contea di Bergen, nel New Jersey, ha lasciato sacchi di cacca e ha pisciato sulla lapide di mia madre quasi ogni mattina, come parte della sua ‘normale routine’, assistito anche da sua moglie. Abbiamo settimane e mesi di prove“. L’uomo continua dicendo di aver riferito il fatto alla polizia e alle testate giornalistiche, aggiungendo che nessuno della sua famiglia aveva più avuto contatti con quell’uomo dal 1976 e che non sanno come abbia fatto a trovare la tomba di sua madre, dopo quasi 50 anni dalla fine del loro matrimonio.

Michael scrive che la madre Linda è morta nel 2017 all’età di 66 anni a causa di un cancro, il che significa che il suo ex marito potrebbe aver urinato sulla tomba per cinque anni. La donna è sepolta in un cimitero della Tappan Reformed Church a Orangetown, New York. In un primo momento, Murphy ha notato una sacchetto contenente feci sulla tomba della madre, ma ha pensato che fosse stata lasciata lì per errore, forse da un dog sitter.

Dopo aver notato però che il fatto si è ripetuto, ha chiamato la polizia ed ha ottenuto il permesso dal responsabile del cimitero di posizionare una telecamera vicino alla tomba per identificare l’autore del fatto Dopo aver controllato il filmato, sono rimasti scioccati nello scoprire che si trattava di un uomo che era stato brevemente sposato con la madre negli anni ’70. La polizia di Orangetown ha detto che non c’era nulla che potesse fare perché non c’erano minacce specifiche di violenza fisica.

Inoltre, sembra che l’uomo si recasse al cimitero tutte le mattine all’alba mentre l’attuale moglie era in macchina, semplicemente per avvicinarsi alla tomba di Torello e per urinare su di essa. Michale non ha contattato personalmente l’autore del reato, ma ha pubblicato i video su Facebook che sono stati apparentemente visti dall’uomo, che ha smesso di recarsi ogni giorno sulla tomba.