Una tragedia, avvenuta in pieno giorno a New York, è stata immortalata da una telecamera di videosorverglianza. Un 58enne ha assistito in diretta alla morte della sua fidanzata, uccisa in strada con colpi di pistola da un uomo. Così lo ha rincorso con la sua auto, investito in pieno, per poi scendere dalla vettura e pestarlo a sangue.

La vittima è la povera Lizbeth Mass, uccisa mentre lavorava come segnalatore edile in un cantiere stradale, nei pressi del quale è avvenuta l’aggressione, rivelatasi per lei fatale.

La ricostruzione dei fatti

Sospettato della morte della donna è il 66enne Jose Everaldo Reyes. Secondo quanto riferito, il presunto omicida si recava spesso in bici nel cantiere in cui lavorava la donna e i due si conoscevano. Mercoledì, però, come si vede dalle immagini che lo hanno incastrato, Jose, dopo aver posato la sua bicicletta, si è avvicinato alla vittima, mentre lei era seduta su un marciapiede.

Lizbeth, a quel punto, impaurita, si è alzata, cercando di scappare ma Reyes non le ha lasciato scampo, uccidendola con diversi colpi di arma da fuoco. Tutto questo è avvenuto davanti agli occhi di Deayne Walker, 58enne, fidanzato della povera donna che, non riuscendo a restare inerme di fronte alla barbara uccisione della sua ragazza, si è messo al volante della sua auto,ha speronato e investito l’uomo che ha provato a fuggire con la sua bici.

Come si fede nel filmato, Walker ha poi fatto marcia indietro, travolgendo di nuovo l’omicida con la sua vettura, con lo sportello aperto, per poi afferrarlo, scagliarlo sul cofano e aggredirlo a pugni. Ricoverato in condizioni stabili, il 66enne è in stato di arresto. Le indagini sono ancora in corso per capire quale sia stato il movente di questa incredibile uccisione e ricostruire esattamente tutta la tragedia. Walker, al momento, non è accusato di nulla.