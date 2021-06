USA, una bimba di due anni entra nel Club dei geni: conosce a memoria la tavola periodica

Alcuni bambini sono davvero dei prodigio, nascono con una particolare dotazione e una memoria eccellente al punto che possono ambire a grandi traguardi. Una bambina di soli 2 anni, negli USA, è entrata a far parte del Mensa International, un club molto esclusivo che riunisce i quozienti intellettivi maggiormente alti e tra i più quotati al mondo. Kashe Quest è il nome di questa bambina prodigio che, in seguito a un test, ha ottenuto 146 come risultato del quoziente intellettivo, una cifra molto elevata che supera la media dei suoi concittadini.

In base alle informazioni fornite dai media, la piccola sa i nomi di tutti e 50 gli stati americani, oltre a saperli posizionare in modo corretto sulla mappa. Oltre a questa qualità, sa anche recitare l’alfabeto, conosce tutta la tavola periodica, sa contare fino a 100 e conosce anche la lingua dei segni e sembra stia apprendendo lo studio dello spagnolo.

Il padre, Devon Quest, ha raccontato alla Cnn, tutte le peculiarità della sua piccola che è spinta da una grande curiosità, come spiega lui: “Ci ha sempre mostrato, più di ogni altra cosa, la propensione a esplorare l’ambiente circostante e a porsi la domanda, ‘Perché? Se non sa qualcosa, vuole sapere che cos’è e come funziona, e una volta che lo impara, lo applica”.

Il primo a rendersi conto della super intelligenza di questa bambina è stato il suo pediatra, il quale si è stupito di come a 18 mesi fosse già in grado di distinguere le forme e i colori. Il pediatra ha poi chiesto ai genitori di sottoporre la bambina a un test di selezione dove sono emersi gli importanti risultati. Durante il periodo della pandemia, la mamma ha allestito una sorta di scuola in casa per permettere alla bambina e anche ad altri bambini di migliorarsi sempre più.

Mensa International è una associazione che è stata fondata nel 1946 a Oxford e che vanta tantissimi membri e geni, come la piccola Kashe, di varie provenienze. Il test di selezione per entrare nel club dei geni valuta la logica di ognuno e la capacità di fare i vari collegamenti, e non la conoscenza o la memoria.

La madre ha postato su Instagram una foto della bambina con la tessera del club dei geni di cui fa parte e la seguente scritta: “Babygenius”, “Black girl magic” . Inoltre, i genitori ci tengano che la bambina continui a vivere la sua vita normalmente, senza pressioni e dedicandosi al gioco come i bambini della sua età.