Una terribile tragedia si è verificata sabato scorso in Georgia, negli Stati Uniti D’America. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il giocatore di golf professionista, Gene Siller, di 41 anni, è stato ucciso da uno sconosciuto che ha fatto irruzione sul green presente in un contry club. Altre due persone sarebbero state trovate morte a bordo di un pick-up. Il killer, secondo quanto afferma la polizia, avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo aver commesso il delitto, per cui al momento è ricercato.

Al momento la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire con precisione. Secondo alcune indiscrezioni, Siller potrebbe essere stato ucciso dopo essersi avvicinato ad un individuo giunto a bordo di un pick-up di colore bianco. Paul Pierson, una delle altre due vittime, era il proprietario del veicolo sul quale sono stati ritrovati i corpi. Rimarrebbe da idenficare adesso soltanto la terza vittima del delitto. Il movente non è ancora noto.

Siller lascia moglie e due figli piccoli

Gene Siller era sposato e aveva due bambini piccoli. La fedrazione golf della Georgia e la PGA of America hanno espresso il loro cordoglio per la triste scomparsa del giocatore. Sulla piattaforma GoFoundme è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia e soprattutto i bambini di Siller, rimasti orfani del padre.

Sabato l’allarme è stato lanciato da un membro del country club che avrebbe sentito degli spari, ma non ha assistito alla scena. I poliziotti adesso stanno procedendo ad ascoltare tutti i dipendenti che quel giorno erano in servizio nella struttura che ospita il green. Dagli interrigatori forse potrebbero emergere elementi utili alle indagini.

La morte di Gene Siller è avvenuta 24 ore prima di quella del giocatore di hockey su ghiaccio della Nfl, Matiss Kivlenieks, deceduto in seguito all’esplosione di un fuoco d’artificio mentre si trovava all’interno di una vasca idromassaggio. In quel caso, diversamente da quanto accaduto in Goergia, si è trattato di una tragica fatalità.