Una minorenne che rischiava fino a 20 anni di prigione per aver pugnalato a morte il suo stupratore nel 2020 eviterà il carcere, ed è stata invece condannata a 5 anni di libertà condizionale e obbligata a pagare un maxi risarcimento alla famiglia della vittima. La storia arriva dall’Iowa, dove la 17enne Pieper Lewis ha ascoltato il verdetto martedì in un tribunale della contea di Polk.

Pieper ha avuto una vita molto difficile. La giovane era fuggita di casa a 15 anni, scappando da una madre adottiva violenta, e si era ritrovata a dormire nell’androne di un condominio di Des Moines. Un uomo di 28 anni la accolse nella sua casa, ma presto iniziò a trafficarla sessualmente, costingendola a fare sesso con uomni in cambio di denaro.

Uno degli uomini che la violentava era il 37enne Zachary Brooks, che aveva abusato di lei diverse volte nelle settimane antecedenti all’omicidio. Il 28enne aveva obbligato la 15enne ad andare nella casa di Brooks, minacciandola con un coltello alla gola. Dopo l’ennesima violenza nell’appartamento del 37enne, la giovane ha trovato un coltello sul comodino ed ha pugnalato l’uomo oltre 30 volte all’inguine e al petto, in uno scatto di rabbia.

L’accusa ha riconosciuto che la giovane era vittima di traffico sessuale e che era stata violentata, ma hanno sostenuto che l‘uomo dormiva quando è stato ucciso, e quindi “non poneva un pericolo immediato per la Lewis“. L’Iowa è uno degli Stati Uniti d’America dove le vittime di traffico sessuale non hanno alcun livello di immunità criminale, e quindi la giovane rischiava fino a 20 anni di prigione. Lo scorso anno la giovane si è dichiarata colpevole di omicidio non volontario per l’accoltellamento, avvenuto a giugno del 2020.

La sentenza implica che se la giovane farà qualsiasi cosa per violare la libertà condizionata, rischierà nuovamente 20 anni di carcere. Una raccolta fondi creata da una sua ex insegnante ha già raggiunto 358mila dollari per aiutarla a pagare il risarcimento per la famiglia dello stupratore. “Il mio spirito è stato bruciato, ma brilla ancora attraverso le fiamme“, ha detto la giovane dopo la condanna. “Ascoltatemi ruggire, guardatemi risplendere e guardatemi crescere. Sono una sopravvissuta“, ha aggiunto.