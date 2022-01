Ha superato le 300mila firme la petizione che chiede che tre adolescenti, due fratelli ed un loro amico, siano rilasciati di prigione, dopo che i giovani sono stati incriminati per omicidio con una cauzione di 1 milione di dollari per avere ucciso il patrigno dopo aver scoperto che violentava la sorellina di nove anni.

La terribile vicenda arriva dal Texas, dove i fratelli Christian ed Alejandro Trevino, di 17 e 18 anni rispettivamente, insieme al loro amico 18enne Juan Eduardo Melendez hanno ucciso di botte il 42enne Gabriel Quintanilla lo scorso giovedì. I tre si trovano attualmente presso la prigione della contea di Hidalgo dopo essere stati arrestati sabato dal dipartimento di polizia di Pharr per l’omicidio.

“Chiediamo allo stato del Texas di liberare questi adolescenti, che potrebbero passare il resto della loro vita in prigione per aver protetto la loro sorella“, legge la petizione su Change.or che ha raccolto in soli due giorni ben 204mila firme ed è ora a 321mila. “I tre teenager sono attualmente in custodia della polizia con cauzioni ad oltre un milione di dollari l’uno. Se saranno condannati, rischiano come minimo una sentenza a vita senza possibilità di sconti per buona condotta“.

Il dipartimento di polizia ha confermato che Quintanilla è stato picchiato con dei tirapugni e gettato sul pianale di un furgone pickup, prima che i tre accusati lo abbandonassero in un campo. La polizia non esclude che l’uomo, che ha sofferto di un trauma cranico, potesse essere ancora vivo quando i tre lo hanno abbandonato.

L’incidente è avvenuto dopo che la sorella minore degli accusati, che ha solo 9 anni e mezzo, ha confessato ai fratelli che l’uomo la violentava. Quintanilla aveva già un mandato di arresto nel 2019 per aver violentato un’altra minorenne, che aveva subito gli abusi dell’uomo dal 2014 al 2016. I due fratelli hanno subito cercato il patrigno presso il parco camper dove viveva, iniziando a picchiarlo. Il 42enne è riuscito a scappare, ma è stato raggiunto dai due fratelli e dal loro amico per picchiarlo nuovamente.

I tre teenager hanno lasciato la scena per cambiare veicolo e sono poi tornati a cercare Quintanilla, trovato mentre camminava per strada. È allora che è avvenuta la terza aggressione, in seguito alla quale il corpo dell’uomo è stato messo nel pickup. Tutti e tre i ragazzi sono stati incriminati per aggressione aggravata e coinvolgimento in attività criminale organizzata, mentre solo Christian e l’amico Juan Eduardo dovranno affrontare anche l’accusa più grave di omicidio capitale, in quanto secondo l’accusa Alejandro Trevino non avrebbe assestato i colpi che hanno ucciso il 42enne.