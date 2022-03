Una donna di 46 anni è stata arrestata per aver lanciato dal settimo piano il cane del suo ex compagno, uccidendo l’animale sul colpo. Shelley Nicole Vaughn avrebbe afferrato il carlino davanti agli occhi del suo ex ragazzo Eric Adeson ed ha sorriso, prima di gettarlo dalla terrazza dell’appartamento di lui a Clearwater Beach in Florida.

I fatti si sono svolti domenica mattina, durante un litigio tra Nicole ed Eric. Secondo il racconto dell’uomo, la 46enne aveva bevuto e fatto uso di droghe prima di presentarsi nel suo appartamento poco prima delle 12, ed i due hanno iniziato a litigare furiosamente. Poche ore prima Eric aveva ottenuto un ordine restrittivo nei confronti della donna, che viveva nello stesso palazzo due piani sotto a lui ed aveva già manifestato atti violenti nei suoi confronti.

La donna avrebbe lanciato oltre la ringhiera del balcone prima il telefono e poi le chiavi di Eric. Poi ha afferrato Bucky, il carlino di 3 anni del suo ragazzo, ha sorriso e l’ha gettato dalla terrazza, facendogli fare un volo dal settimo piano che ne ha provocato la morte immediata all’impatto con l’asfalto.

“Non pensavo che qualcuno potesse fare una cosa del genere, non credevo che qualcuno ne fosse capace“, racconta sconvolto l’uomo. “Sono corso sotto nel parcheggio e l’ho abbracciato, continuavo a pensare ‘Forse si rialza”, ma ha fatto un volo di sette piani”, continua Eric. La donna è stata arrestata con una cauzione di 22mila dollari, e dovrà affrontare le accuse di crudeltà aggravata sugli animali, atti vandalici e violenza domestica.

Adeson dice che aveva preso Bucky da cucciolo nel 2019 per fare compagnia al suo altro cane Sandy, che all’epoca stava lottando contro un cancro. “Non avrei mai potuto pensare che Sandy sarebbe sopravvissuta al cancro e sarebbe ancora viva a 13 anni e che sarebbe sopravvissuta a Bucky“.