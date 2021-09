Quella che arriva dagli Stati Uniti d’America, e precisamente dal Wisconsin, è una notizia che lascia davvero senza parole. Un ragazzo di 23 anni, infatti, Chandler Halderson, avrebbe ucciso i suoi genitori e poi, per nascondere il cadavere, li avrebbe fatti a pezzi nascondendoli addirittura in una proprietà privata che si trova presso la cittadina di Cottage Grove.

L’allarme per la scomparsa dei due adulti sarebbe stato lanciato proprio dal figlio, il quale lo scorso 7 luglio avrebbe affermato che i due genitori non fossero tornati dopo aver fatto un viaggio proprio in quel fine settimana. Agli inquirenti il giovane disse che i genitori si fossero recati ad una parata presso la cittadina di White Lake, ma chi indaga sostiene che questo evento non sarebbe mai avvenuto. Per questo gli inquirenti pensano che il 23enne abbia detto una “serie di bugie” in modo da poter depistare le indagini.

Il ragazzo: “Non mi sento in colpa”

Non è chiaro ancora il movente che ha portato al delitto dei suoi due genitori. Il sospettato ha dichiarato che non nutre alcun senso di colpa. Le autorità hanno accertato, grazie all’account Google del ragazzo, di come quest’ultimo avesse cercato argomenti come “Corpo trovato nel Wisconsin” oppure “Corpo di donna trovato nel Wisconsin”.

Mentre era in custodio, inoltre, il 23enne avrebbe riferito ad un detective queste testuali parole: “non sai quello che è successo veramente”. Chi indaga ha chiesto anche al giovane se in tutto questo tempo abbia maturato pensieri suicidi, e il giovane avrebbe risposto in maniera negativa. Il cadavere del padre di Chandler è stato trovato l’8 luglio.

Dopo averlo ucciso con un colpo d’arma da fuoco, il ragazzo ne avrebbe fatto a pezzi il corpo. La parte superiore del cadavere del papà è stata trovata in una proprietà rurale a Cottage Grove. Nello stesso giorno il 23enne è stato arrestato, mentre i resti del corpo della madre sono stati trovati il 14 luglio presso presso Sauk City.